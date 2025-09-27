szeptember 27., szombat

Közeleg

2 órája

Baranyában is megrendezik az Oktoberfestet!

Címkék#bál#iskola#fúvószenekar#Kiss József Művelődési Ház

Harkányban október 18-án rendezik meg a helyiek Oktoberfestjét, a Herbstfestet, amely a város egyik legjelentősebb német nemzetiségi eseménye.

Jusztin Levente
Baranyában is megrendezik az Oktoberfestet!

A program 17 órakor szentmisével indul a Jézus Szíve katolikus templomban, ahol a harkányi német önkormányzat énekkara működik közre. Ezt követően 17:45-től a Platin zenekar muzsikál a Kiss József Művelődési Ház előtt, majd 18 órától az óvodások és az általános iskola diákjai, valamint a Graner Spatzen fúvószenekar és a szuloki tánccsoport lép fel. 

19:30-tól svédasztalos vacsora várja a résztvevőket, 20 órától pedig a bál veszi kezdetét a Platin zenekarral, tombolasorsolással kísérve. A vacsora támogatójegyhez kötött, a szervezők büfével és italokkal is készülnek.

 

 

