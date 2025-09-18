szeptember 18., csütörtök

Vasútállomás és környéke

1 órája

Szégyenteljes látvány fogadja a Pécsre érkezőket – megszólalt a képviselő

Pécs Ispitaalja városrészének önkormányzati képviselője hiába kért és kapott számtalan ígéretet a vasútállomás környezetének rendezésére, ez sajnos – ahogy fogalmazott – "nyomokban sem történt meg". Barkóczi Csaba szerint szégyenteljes állapotok fogadják a Pécsre érkezőket.

Bama.hu

A pécsi polgári szövetség színeiben politizáló képviselő visszatérő jelleggel foglalkozik a választókörzetéhez tartozó vasútállomás könyékének mielőbbi rendezésével. 

Itt a szeptember, megjöttek az egyetemisták, jelentős részük vasúttal - köztük a Liszt Ferenc repülőtéren át külföldről érkező, majd Inter Cityvel ide vonatozó diákok. Ma ez a látvány fogadja őket Pécsre érve

- írta a közösségi oldalán Barkóczi Csaba, aki szavait a többi között törött padokról és összefirkált tájékoztatótáblákról készült képekkel is illusztrálta.

barkóczi csaba
Barkóczi Csaba: szégyenteljes állapotok várják a Pécsre érkezőket. Fotó: a képviselő FB-oldala.

A képviselő jelezte: részletes tájékoztatást kér a városüzemeltetési társaságtól pontos helyrajzi számokkal és térképrészlettel, hogy eligazodjunk rajta; a terület melyik része tartozik a Biokom, melyik a Tüke Busz és melyik a MÁV kezelésébe. 

Mondanom sem kell: ez így nem maradhat. Szégyenteljes és nem csak városnegyedünkre nézve, hanem egész Pécsre

- fogalmazott arra is kitérve, hogy javaslataiból csupán egy, a nagy zebránál lévő kátyú betömése valósult meg.

A bejegyzéséhez fűzött hozzászólásokban az egyik kommentelő arról írt, hogy a vasútállomás környékének rendezetlensége sajnos az egész városra jellemző. Mint a hozzászóló kifejtette, nemcsak a kátyú a probléma, a városban tele van úttestek széle tele van odakomposztálodott hulladékkal és abból kinövő - sok esetben méteres - gazzal. Az illető szerint 

az összes bevezető út és a vasútállomás környéke is rendkívül igénytelen városunkban.

Egy másik hozzászóló azonban nemcsak a városvezetést hibáztatja a kialakult állapotokért, majd jelezte: legalább a magánházak, magáncégek előtt takaríthatnának, gazolhatnának a tulajdonosok. 

Magukat minősítik

 - jegyezte meg a kommentelő.

Megsüllyedt zebra miatt is intézkedett Barkóczi Csaba

A képviselő egy másik Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy állampolgári bejelentést követően a városüzemeltetési társaság segítségét kérem a vasútállomástól csupán néhány száz méterre található Kandó Kálmán utcai gyalogátkelőnél tapasztalható süllyedés miatt. A zebrán lévő befoltozott terület egy korábbi kátyú, ami most ismét több centi mély árkot képez. Száraz időben az idősekre nézve elbotlás veszélyét hordozza, esőben megáll benne a víz és lehetetlenné teszi az átkelést, de még az itt közlekedő gépjárműveket is rendesen megdobja - ismertette a megoldásra váró problémát.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
