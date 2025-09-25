szeptember 25., csütörtök

Tartozás

54 perce

Behajtás miatt aggódhatnak a pécsiek! Ezreknek jöhet felszólító levél?

Címkék#pénz#MOHU#kamat

Szinte átláthatatlan bürokratikus hálóba lehet keveredni a szolgáltatókkal egyetlen elmaradt csekk miatt. Állítólag hamarosan jönnek a behajtási értesítők.

Bama.hu

Az ügyfelek érzései szerint teljesen rejtélyes módon adtak át egy pár ezer forintos tartozást egy behajtásokkal foglalkozó cégnek. A szituáció egyszerű: egy évvel ezelőtt teljesen véletlenül elmaradt pár ezer forintos csekkbefizetése után kerülhetünk bajba, hiába fizettünk be azóta mindent, a szolgáltató(ka)t ez kevésbé érdekli. A történet azzal indult, hogy a pécsi szemétszállítással foglalkozó Dél-Kom ügyfélszolgálatán közölték – ahol egyébként csak adategyeztetés miatt jártunk –, hogy egy csekket nem fizettünk be, és azt átadták egy számunkra teljesen ismeretlen cégnek, a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nek. 

Egy behajtással foglalkozó cégnél, a DHK Hátralékkezelőnél landolt a pár ezer forintos tartozás
A behajtás egy elmaradt számla miatt is elindulhat - ezrek célkeresztben?  Fotó: Löffler Péter

Az eset érdekessége, hogy az is kiderült, hogy valószínűleg nem érkezett tértivevényes levél a tartozásról, bár állítólag küldtek figyelmeztetést. A helyi ügyfélszolgálaton ugyanakkor arra is utaltak, hogy nagyon nem vagyunk egyedül ezzel a problémával, hiszen több ezer hasonló esetet említettek. 

A történtek után megkerestük a Dél-Komot, a MOHU-t és a DHK Hátralékkezelőt is, mint a szolgáltatás fővállalkozóját. 
Az alábbi kérdéseink voltak

  • Mennyire tartják az eljárásukat korrektnek jogilag és etikailag?
  • Hány felszólítás, behajtás indult Pécsen és Baranyában a közelmúltban?
  • Milyen cég a behajtó? A behajtó miért nem keresett még meg? 

A Dél-Kom közölte, hogy az ügyben feltett kérdések megválaszolása a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. hatáskörébe tartozik. A MOHU egyelőre hivatalosan nem válaszolt, a telefonos ügyfélszolgálaton azonban a DHK Hátralékkezelő céget emlegették. Ez utóbbi vállalat válaszában leszögezte, a MOHU úgynevezett engedményezési eljárásban adta át a díj követelését, ami szerintük jogszerű, és ez az ügyfél hozzájárulása nélkül megvalósuló jogügylet, amelyre tekintettel az engedményezéssel történő egyidejű adattovábbítás az adatvédelmi követelményeknek megfelel – állították. 

Az engedményezésről tájékoztató levelet társaságunk még nem küldte meg ügyfeleink részére, az ezzel kapcsolatos ügyintézés folyamatban van.

– fogalmaztak sejtelmesen, holott már hetekkel korábban átkerült hozzájuk a tartozás.  Ezzel együtt jelezték, hogy ő számlájukra lehet befizetni a pénzt, egyelőre úgy tűnik, kamat és ügyvédi díj nélkül. 

Ezt tegyük, hogy ne legyen nagyon drága behajtás a vége!

A történtek után annyit javasolhatunk, hogy mindenkinek érdemes a Dél-Kom ügyfélszolgálatát felkeresni akár telefonon, akár személyesen, mert nem kizárt, hogy egy-egy elfelejtett csekk miatt súlyos "büntető" díjakkal is szembe nézhetnek, ugyanakkor mivel levelet nem küldtek még a tartozóknak, így sokan nem is tudhatják, hogy hol tart a folyamat velük szemben. 

A DHK válaszából ugyanakkor az sem derül ki, hogy hányan lehetnek érintettek. Mindenesetre annyiban készségesnek bizonyultak, hogy megadták a központi telefonos elérhetőségüket (+36 1 485 4007), az ügyfélszolgálati irodáik címét, bár ezek mind a fővárosban találhatóak.  

 

