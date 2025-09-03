szeptember 3., szerda

Belehallgathatnak a szarvasok nászába

Kaszás Endre

„Szarvasbőgés Béda-Karapancsán” – ezzel a címmel szervez hétvégi túrát a Duna-Dráva Nemzeti Park.  A nagyréten található „Harczi-kastélyhoz” vezető túra során a résztvevők belehallgathatnak az erdő esti életébe, melynek ilyenkor legfontosabb eseménye a szarvasok igencsak hangos násza. A program a Fehér Gólya Múzeumban egy előadással kezdődik, ahol sok érdekességet megtudhatnak a gímszarvasokról. A bemutató végén pedig utána is járnak ennek a különleges eseménynek.

Az ajánlás szerint fontos a szúnyogok és kullancsok elleni védekezés, az esti órákra való tekintettel a réteges, időjárásnak megfelelő öltözködés. Elemlámpát, fejlámpát célszerű hozni a túrára! 7 éves kor alatt nem ajánlják a részvételt. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020. Helyszín: Fehér Gólya Múzeum (Kölked), időpont: 17.30 óra, a túra hossza: 3-4 km, a program időtartama 2-3 óra.

 

