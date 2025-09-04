Újabb milliárdos beruházást adtak át a baranyai városban (GALÉRIA)

Új kézilabda munkacsarnokkal gazdagodott Komló – az állami beruházásként megvalósult komplexum átadó ünnepségét szeptember 4-én tartották.

Forrás: MW

- A város újjáépítése 2010-ben elindult - az azóta eltelt időszakban többek közt utak újultak meg, sor került az ipari park fejlesztésére, munkahelyek jöttek létre, aminek eredményeként a munkanélküliségi mutató a 15 évvel ezelőtti 27,5 százalékról mostanra mindössze 7-re csökkent, az utóbbi években pedig milliárdos fejlesztések sora valósult meg, amelyek a komlóiak mindennapi jól létét szolgálják - hangsúlyozta ünnepi beszédében Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselője. - A belváros közepén újjáépült a hatalmas logisztikát lebonyolító buszpályaudvar, megépült az amatőr művészeti ágak fellegvára, a Kaptár Művelődési Központ, tavaly a Komlóverzum átadására került sor, az idei év kiemelt beruházása pedig a Komlói Kézilabda Munkacsarnok - részletezte.

Polics József, Komló polgármestere beszédében kitért arra, hogy a beruházáshoz a telket az önkormányzat biztosította, csakúgy, mint a csarnok működéséhez szükséges közműveket, ezen kívül a komplexumnak helyet adó Függetlenség utcában parkolóhelyeket is kialakítottak, ezáltal a környék is megújult. - Veszprém és Szeged után a kézilabda népszerűsége, nézettsége Komlón a legmagasabb, a csarnok megvalósulásában fontos szerepe volt annak, hogy a kézilabda és utánpótlása kiemelkedően magas szintű a városban - emelte ki a polgármester, majd a komlói ultrák jelmondatával zárta beszédét:

Nektek csak egy város, nekem az életem!

Újabb nagyszabású beruházás várható a jövőben: a KBSK sporttelep fejlesztése is indul

Nyul Zoltán, helyettes államtitkár köszöntőjében elmondta, a Komlói Kézilabda Munkacsarnok nettó 1,3 milliárd forintból valósult meg, az energia-hatékony épület hosszútávú fenntartási költségei rendkívül alacsonyak. Az államtitkár utalt arra is, hogy a KBSK sporttelep nagyszabású fejlesztésére is hamarosan sor kerül - a komlói önkormányzat és az Építési és Közlekedési Minisztérium nyár elején írta alá az együttműködési megállapodást, a beruházást érintően.