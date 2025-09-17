Elfüstölik a jövőt Pécsen: mire megy el a hatalmas bevétel?

A Pécsi Vagyonhasznosító tulajdona az Tüzér ucta és az Endresz György utca kereszteződésében lévő közel 800 négyzetméteres irodaépület, amihez egy aszfaltozott zárt udvar is tartozik. Az épület és a benne található irodák színvonala nem felel meg a mai bérlői és piaci elvárásoknak, a teljes épület átfogó felújítására lenne szükség. A speciálisan kialakított épület korszerűsítési költségei az átlagosnál magasabbak lennének, és a PVH szerint a bérleti díjból származó bevételben ezt nem lehetne érvényesíteni, ezért a felújítás nem is érné meg – indokolta az eladási szándékot a PVH, miközben arra nem tért ki, hogy mindez egy magánbefektetőnek miért is érné meg?

Az ingatlan eladásából származó bevétel bőven hitelre mehet el Fotó: Kovács Liliána

A nevében "vagyonhasznosító" jelzőt használó cég vezetése ezért inkább arra a következtetésre jutott, hogy bár az ingatlan jelenleg bérbeadással hasznosított, mégis inkább értékesítik. Szerintük nettó 240 millió forintért lehetne eladni a házat, ami közel bruttó 300 millió forint. Ez nagyjából 330 ezer forintos nettó négyzetméter árat jelent, miközben a környéken lévő, lerobbant panelek négyzetméterára legalább ennek duplája. Mindezek ellenére úgy vélekednek a pécsi szakcégnél, hogy ez a "piaci ár feletti" kikiáltási ár.

A cég szerint

a jelenlegi piaci környezet és befektetői érdeklődés lehetőséget teremt az ingatlan piaci áron vagy a fölötti értékesítésére.

De mire megy el a bevétel?

A vállalat úgy látja, hogy a pénzt egy másik, jelenleg komoly kihasználtsági problémákkal küzdő irodaház fejlesztésére kellene fordítani. Csakhogy azt is írják, hogy az értékesítésből befolyt összeg hasznosítását nagyban befolyásolhatja azonban a makrogazdasági helyzet alakulása is. A PVH számára hatalmas terhet jelent a meglévő hitel törlesztése, ami idén 473,5 millió forint lesz, továbbá 100 millió forint kifizetés várható a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. 2021-2024. elmaradt árbevétele miatt fizetendő kötbértartozásra.

Meghirdették a volt kollégiumot is

Az amúgy csőd szélén tántorgó, hitelben úszó önkormányzat amúgy a közelmúltban döntött úgy, hogy pályázatot hirdet a Puskin téren lévő, korábban kollégiumként funkcionáló, ám jelenleg jobbára kihasználatlan és leromlott állapotú ingatlan értékesítésére. A korábbi nettó 480 millió forintos minimál áron hirdetett pályázatra július 24-ig nem érkezett ajánlat, de az ingatlaneladásra vonatkozó felhívás újra közzétették.