Ez lesz Pécs legvidámabb szezonzárója: kutyáké a strand utolsó estéje

A pécsi Pollack Strand 2025 szeptember 14-én este 19 órakor bezárja kapuit az idei szezonra.

Bezár a fürdő, de lesz még egy attrakció

Hét órakor azonban még sor kerül a hagyományosnak mondható kutyaúsztatásra a medencében. Ezzel rituálisan is elbúcsúztatva a nyarat és a strandszezont. Ezt követően a vizet leengedik.