Erre sokan vártak

2 órája

Ez lesz Pécs legvidámabb szezonzárója: kutyáké a strand utolsó estéje

Várják a házi kedvenceket egy utolsó nagy csobbanásra, mielőtt leengedik a medencét.

Tóth Dávid

A pécsi Pollack Strand 2025 szeptember 14-én este 19 órakor bezárja kapuit az idei szezonra. 

Bezár a fürdő, de lesz még egy attrakció

Hét órakor azonban még sor kerül a hagyományosnak mondható kutyaúsztatásra a medencében. Ezzel rituálisan is elbúcsúztatva a nyarat és a strandszezont. Ezt követően a vizet leengedik. 

 

