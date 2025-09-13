Erre sokan vártak
Ez lesz Pécs legvidámabb szezonzárója: kutyáké a strand utolsó estéje
Várják a házi kedvenceket egy utolsó nagy csobbanásra, mielőtt leengedik a medencét.
A pécsi Pollack Strand 2025 szeptember 14-én este 19 órakor bezárja kapuit az idei szezonra.
Bezár a fürdő, de lesz még egy attrakció
Hét órakor azonban még sor kerül a hagyományosnak mondható kutyaúsztatásra a medencében. Ezzel rituálisan is elbúcsúztatva a nyarat és a strandszezont. Ezt követően a vizet leengedik.
