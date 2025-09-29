szeptember 29., hétfő

Bravó! Hat baranyai polgármester is rangos elismerést kapott

Címkék#Magyar Önkormányzatok Napja#polgármester#elismerés

Kaszás Endre

A Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából megtartott ünnepi tanácskozáson a MÖSZ kiemelkedő önkormányzati munkájukért elismerésben részesítette azokat a polgármestereket akik 1990-től az első önkormányzati választások óta folyamatosan polgármesterként szolgálják településüket.

A díjazottak köre az országos ünnepségen
Fotó: MW / Forrás:  MW

A rendezvényen Baranyából Kovács Győző, Boda, és Wágner Antal József, Hetvehely, Dicső László, Alsómocsolád és Jakab Gézáné, Hegyszentmárton polgármestere vette át az elismerést.

A rendezvényen személyesen nem tudott részt venni, de elismerésben részesült Troszt József, Görcsönydoboka, valamint Vér József, Bicsérd polgármestere.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
