Mennyivel kevesebb buszjárat lehet Pécsen?

Az elmúlt hetekben a pécsi tömegközlekedési dolgozók igényeivel is meg kell küzdenie a városvezetésnek, ami azért volt kritikus, mert a város lakóinak jó része használja nap mint nap a buszokat. Az elmúlt években azonban a sofőrök elvándorlása, a konkurens Volánbusznál tapasztalható magasabb alapbér miatt kritikus helyzet alakult ki, de a teljes leállást a szakszervezet által folyamatosan kiharcolt béremelésekkel lehetett elkerülni. Idén újabb 9,5 százalékos béremelést fogadott el az önkormányzat, ám ebből csak 6 százalékot adtak meg. A 3,5 százalék teljesítését időben eltolták. Emiatt a nyár végére, az ősz első napjára sztrájkot hirdetett meg a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ), de lehetőséget adott arra, hogy a határozatlan idejű munkabeszüntetést akkor tartják meg, ha a kollektív munkaügyi vita nem vezet eredményre – a kompromisszum megszületett.

A Tüke Busz színvonalából még lehet visszavenni, az önkormányzat nyitott erre

Raposa Gábor, a SZAKSZ pécsi vezetője lapunknak megerősítette, hogy megegyeztek az Tüke Busz Zrt. vezetőivel és aláírták a megállapodást.

E szerint pedig nem az egész évre kapják meg a 9,5 százalékos emelést, hanem júliustól kezdődően, az első félévben marad a 6 százalék.

Jöhet az újabb járatcsökkentés a buszos cégnél

Csakhogy az önkormányzati cég közlése szerint

több külön forrást az önkormányzat így nem tud biztosítani a közlekedési vállalat számára, viszont nyitott rá, hogy bizonyos mértékig csökkentse szolgáltatási igényét.

Erről több városházi forrásunk úgy vélekedett, hogy az önkormányzat szolgáltatási igényének a csökkentése a járatok számának az újabb csökkentését, kevesebb busz közlekedtetését jelenti.

Mint ismert, Pécsen már így is évek óta "megerősített nyári menetrend" van életben, a szolgáltatás újabb színvonalcsökkenése pedig komoly kérdéseket vet fel.

Díjemelés díjemelés hátán

A pécsi önkormányzat gyorsan videós-propaganda offenzívába kezdett azt követően, hogy durva áremelésekkel aranyozzák be a pécsiek őszét. A baloldali beidegződés alapján a szociális területen emeltek, a parkolási díjakat 56 százalékkal megemelték, a bérletek- és jegyek árait is feljebb tornázták október elsejével. A Tisza Párt adóemelési ötletelésének a kiszivárgásával szinte egy időben került sor mindezekre, bár hátra van még a temetkezési díjak drasztikus emelése, amit egyelőre még nem mertek meglépni. A pécsi baloldali városvezetés nyáron kezdeményezte azt, hogy egy másfél milliárdos hitel igénybevételével kerülje el a csődhelyzetet, ami éppen azt követően állt elő, hogy a Magyar Államkincstár szakemberei elhagyták a városházát, így az erős külső szakmai kontroll eltűnt. Mivel a hitelt az év végéig kell visszafizetni, ezért a baloldalt sürgeti az idő, és minden fillérre szüksége van.