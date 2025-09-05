szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

29°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gratulálunk!

1 órája

Büszkeség! Egy mohácsi diák munkáját választották a világ legjobb térképrajzának!

Címkék#verseny#ország#mű#intézmény#grafika

Markovics Szonja mohácsi diák „Ez a kedvencem" című munkája első helyezést ért el a kanadai Vancouverben megrendezett ICA Térképrajz-verseny nemzetközi döntőjében, amelyen 34 ország 180 térképrajza vett részt.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
Büszkeség! Egy mohácsi diák munkáját választották a világ legjobb térképrajzának!

Forrás: Makovics Szonja

A Nemzetközi Térképészeti Társulás (International Cartographic Association, ICA) 1993 óta kétévente rendezi a Barbara Petchenik emlékére alapított gyermek-térképrajzversenyét. A nemzetközi döntőt és a térképkiállítást mindig az ICA soros nemzetközi konferenciáján tartják.

A verseny elsődleges célja a gyerekek világról alkotott képének ábrázolása és értelmezésének elősegítése.

Az idei verseny témája a "Térképek a mindennapokban" volt.

A megmérettetésen négy korcsoportban (6-15 év) 180 térképrajz vett részt 34 országból.

Magyarországot hat térképrajz képviselte.

A magyar térképrajzokat 38 település 46 oktatási intézményéből érkezett 182 mű közül választották ki az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet által szervezett országos versenyen, a GDi Magyarország térinformatikai cég közreműködésével és támogatásával.

Markovics Szonja, 13 éves, mohácsi diák munkája első helyezett lett a 13-15 éves korcsoportban. Térképrajza címe "Ez a kedvencem".

Szonja térképrajza 38 ponttal végzett az első helyen, őt követte egy indonéz grafika 28 ponttal, míg a harmadik helyet egy ecuadori munka érdemelte ki 23 ponttal.

A szavazásban 28 ország képviselője, egy 10 tagú nemzetköz zsűri és a térképkiállítás látogatói vettek részt.

Magyarország eddig mind a tizenkilenc korábban megtartott nemzetközi versenyen képviseltette magát és több magyar térképrajz díjat is kapott.

Az oklevél ünnepélyes átadására október 1-én kerül sor a GDi Solutions Day 2025 konferencia keretében, amelyet az Aquaworld Resort Budapest szállodában rendez a GDi Mo. Ez a cég képviseli Magyarországon az amerikai Esri térinformatikai céget, amelynek kiadója, az Esri Press megjelenteti a nemzetközi versenyekbe benevezett térképrajzok válogatásából álló "Children Map the World" könyvsorozatot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu