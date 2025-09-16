Jókat röhögcsélt Charlie Kirk halála kapcsán a bukott baranyai polgármester

Akasztás, fejbelövés, kivégzés. Már nálunk is! A tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, »műve«. Aszfaltrajz-verseny Magyarországon, két nappal Charlie Kirk amerikai patrióta influenszer kivégzése után. Tiszások! Ilyen a ti szeretetetek!? Ilyen országot akartok? Mi biztosan nem!

– közölte a közösségi oldalán Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy az Alpár György volt drávaszerdahelyi polgármester ötlete alapján meghirdetett versenyen egyenlőség jelet tettek Lázár János monogramja és C. Kirk neve közé, de a „rajzok” között akasztásra buzdító is volt.

Jókat derültek együtt a meggyilkolt Charlie Kirk nevén

Nekik szórakoztató a meggyilkolt Charlie Kirk nevén röhögni

Ezzel azonban nem volt vége, ez követően a közösségi médiában próbáltak „együttes” erővel magyarázkodni. A videófelvétel szerint a hódmezővásárhelyi polgármester meglehetősen zavarosan közölte, hogy

Nem tudom elképzelni őszintén, hogy ez Charlie Knight, nem tudom, hogy hívják ezt az úriembert, akit lelőttek Amerikában, hogy az átlag Tisza-szavazó vagy vásárhelyi polgár..., én se tudom őszintén szólva, hogy ki ez a CK.

Majd Alpár György – szerinte viccesen – benyögte, hogy „Calvin Klein”. A divattervező nevét hallva mindketten felszabadultan hahotázni kezdtek.

https://www.facebook.com/reel/767426749448394

A véleménye miatt kivégzett jobboldali amerikai influenszer halálán is bulizó páros baranyai tagja, Alpár György mulatós videóklipjeiről vált ismertté. Az utóbbi időben pedig maga is influenszerkedéssel próbálkozott. A falujában megbukott, baloldalnak kedves ex-polgármester amúgy a 2022-es választás előtt is tett meredek kijelentéseket, többek között, amikor azt állította, hogy az általa már akkor vágyott kormányváltás után őt nem fogják érdekelni a jogszabályok, a kritikusait egyébként meg lehülyézte.

Márky-Zaj barátja: „Degenerált, g**iláda, hazaáruló fideszesek”

Alpár teljesen kikészült és „degenerált, g**iláda, hazaáruló fideszeseknek” nevezte azokat a jobboldali politikusokat, influenszereket, aki foglalkoztak a Lázár János által közzétett poszttal. Később homofób módon „fideszes ratyi rambóknak, megaf*stalicskásoknak” nevezte a jobboldali influenszereket arról is beszélve, hogy állítólag őt is fenyegetik életveszélyesen egyébként. Mindeközben anyagi támogatást kért a híveitől.