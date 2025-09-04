szeptember 4., csütörtök

Legenda a színpadon

1 órája

Fergeteges Charlie koncertre készül a baranyai kisváros

Címkék#kisváros#koncert#élmény#történet#énekes#Charlie

Most hévégén, szeptember 6-án tartják az évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő csirkepaprikás-főző fesztivált Bólyban. A nap fénypontjának az esti Charlie koncert ígérkezik.

Wald Kata
Fergeteges Charlie koncertre készül a baranyai kisváros

Forrás: MW

Fotó: Vida Marton Peter

Fergeteges hangulatú hétvégére készül a város - a 26. Csirkepaprikás-főző Fesztivált szeptember 6-án, szombaton tartják a Kántor-réten. Az érdeklődés hatalmas a rendezvény iránt - már július közepén elfogytak a főzőhelyek. Az Erzsébet Vigadó közlése szerint a fesztivál több, mint negyedévszázados története során ilyen „korán” még nem tudták kitenni a „Teltház!” táblát. A programok, a korábbi évek hagyományainak megfelelően - asztalfoglalástól függetlenül - díjmentesen látogathatók. Az esti koncert igazi kuriózumnak számít: 19 órakor Charlie zenei munkásságnak legfontosabb dalai lesznek hallhatók, felcsendülnek a Generál együttes, a Tátrai Band, és a szólókarrier legnépszerűbb slágerei. A Liszt Ferenc-díjas énekest a koncerten az Abrakazabra zenekar kíséri. 

Charlie koncert
A Charlie koncert lesz az idei Csirkepaprikás-főző Fesztivál fénypontja


Fergetegesnek ígérkezik a hétvégi Charlie koncert Bólyban

A fesztivál a Kántor-réten 15 órakor ünnepélyes megnyitóval, dr. Fehérvári Dávid, Bóly polgármestere köszöntőjével veszi kezdetét. A gyerekeket 15.30-tól Kalap Jakab bábkoncertje szórakoztatja, majd a délután folyamán a Bohemian Brass Band muzsikál az asztalok között. A főzőverseny eredményhirdetését 17 órakor tartják, majd 19 órától Horváth Charlie életmű koncert kezdődik. A fesztivált szüreti bál zárja, a zenét a Black Café szolgáltatja. Az évről évre egyre népszerűbb fesztiválon  a gasztronómiai élményeken túl színes programokkal, kézműves kirakodó vásárral várják az érdeklődőket.


 

 

 

 

