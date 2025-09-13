szeptember 13., szombat

Urbex

4 órája

Döbbenetes: így néz ki most Baranya egykori kedvenc szórakozóhelye! (GALÉRIA)

Címkék#Urbex#Club T-Boy#szellemépület

Baranya számos településén találni ma már üresen álló, pusztulásra ítélt épületeket, amelyek valaha a közösségi élet meghatározó helyszínei voltak. Ilyen a bólyi Club T-boy is, amely fénykorában a megye egyik legismertebb szórakozóhelyének számított.

Jusztin Levente

Baranya vármegye településein sorra bukkannak fel a közösségi médiában olyan képek, amelyek egykor nyüzsgő, ma azonban üresen kongó helyszíneket mutatnak be. Klinika, ifjúsági tábor, lakóépületek, sőt, hajdanán patinás közintézmények is szerepelnek ebben a szomorú felsorolásban. Az elhagyatott épületek sokszor mintha egyik napról a másikra veszítették volna el rendeltetésüket, falai között pedig csak az idő múlása és a természet lassú visszahódítása maradt jelen. Különösen erős nosztalgikus töltettel bír a bólyi Club T-Boy története

Club T-boy urbex Baranya
A bólyi Club T-Boyba rengetegen szórakoztak – manapság egy romos épület csak
Forrás: Urbex - Elhagyatott épületek Magyarországon / Bé Dax Domján

Sokan jártak a bólyi Club T-Boyba szórakozni

Az egykori diszkó 1995-ben nyitotta meg kapuit, ám igazán a 2000-es évek elején vált ismertté a környék szórakozni vágyó fiataljai körében. House, techno és trance zenék szóltak a falak között, ahol generációk éltek át felejthetetlen éjszakákat. Aztán jött a Covid, amely sok más vendéglátóhelyhez hasonlóan a T-Boy végét is jelentette. A szórakozóhely 2020 végén zárt be végleg, idén pedig éppen 30 éves lenne.

A klub ma már a város egyik szellemépülete, amely ugyanúgy vonzza a tekinteteket, mint egy romos klinika vagy egy kiürített táborhely. Az urbex közösségek – akik szenvedélyesen kutatják az elhagyatott épületeket – számára igazi célpont lehetne, hiszen számukra minden omladozó fal, minden hátrahagyott tárgy külön történetet mesél. Ők járják a lezárt, elfeledett épületeket, és fényképeikkel nemcsak dokumentálnak, hanem új műfajt is teremtettek: a romfotográfiát.

Hová lettek a szórakozóhelyek?

Miközben sok helyszín állaga folyamatosan romlik, előfordulnak pozitív példák is. Komlón a legendás Colosseum klub újra megnyitotta kapuit, visszaadva a városnak egy ikonikus szórakozóhelyet. Könnyen lehet, hogy ha más körülmények között alakul a történet, a T-Boy is hasonló sorsra juthatott volna, ma pedig nem a bezártság, hanem a zene és a fények töltenék be a helyet.

A baranyai szellemházak képei ugyanakkor figyelmeztetést is hordoznak: egy közösség számára fontos, hogy megőrizze múltja értékeit, legyen az egy egykori gyár, egy tábor vagy akár egy diszkó. Az elhagyatottság és a romlás nem csupán építészeti kérdés, hanem emlékeink, közös élményeink sorsa is.

Szellemépületté vált Baranya egykori ikonikus bulizóhelye

Fotók: Urbex - Elhagyatott épületek Magyarországon / Bé Dax Domján

 

