2 órája
Ez tényleg megtörtént? Mutatjuk a Club T-boy legdurvább bulifotóit (GALÉRIA)
Több mint harminc éve nyitotta meg kapuit a baranyai éjszakai élet egyik legismertebb helyszíne. A legendás Club T-Boy ma már az urbex közösség körében is kultikus helyszínnek számít.
Bóly városában, a Trischler-domb tetején állt egy hely, amely hosszú éveken át meghatározta a környék szórakozási kultúráját: a Club T-Boy. A klub most lenne 30 éves, és bár már csak emlékeinkben él, még ma is sokak szívét megdobogtatja, akik ott töltötték fiatal éveik legemlékezetesebb éjszakáit.
A Club T-Boy igazi aranykorát a 2000-es évek elején élte, amikor péntek esténként 22 órától hajnalig tartó bulikkal vonzotta a vendégeket. A zenei paletta széles volt: a house, techno és trance dallamai mellett mindenki megtalálhatta a maga kedvenc ritmusát. A klub egyszerre volt szórakozóhely és közösségi tér: generációk találkoztak itt, barátságok és szerelmek születtek, sokak számára életre szóló élményeket adva.
Szellemépületté vált Baranya egykori ikonikus bulizóhelyeFotók: Urbex - Elhagyatott épületek Magyarországon / Bé Dax Domján
Club T-Boy: közkedvelt szórakozóhely volt
A hely különlegességét nem csupán a zene vagy a féktelen bulik adták, hanem a légkör, amely befogadó és családias volt. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a Club T-Boy hamar túlmutatott egy egyszerű vidéki diszkón, és országosan ismertté vált. A közösségi médiában ma is aktív csoportok idézik fel a régi időket, fotókkal és történetekkel őrizve a klub szellemiségét.
Ma már a klub épülete üresen áll, de ez újabb szerepet adott neki: az urbex közösség felfedezői gyakran keresik fel, hogy dokumentálják a hajdani fénykor emlékeit. A Club T-Boy így egyszerre jelképezi a baranyai éjszakai élet múltját és az urbex világának titokzatos vonzerejét.