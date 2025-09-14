Ez tényleg megtörtént? Mutatjuk a Club T-boy legdurvább bulifotóit (GALÉRIA)

Bóly városában, a Trischler-domb tetején állt egy hely, amely hosszú éveken át meghatározta a környék szórakozási kultúráját: a Club T-Boy. A klub most lenne 30 éves, és bár már csak emlékeinkben él, még ma is sokak szívét megdobogtatja, akik ott töltötték fiatal éveik legemlékezetesebb éjszakáit.

Te is buliztál a bóly Club T-Boy-ban?

A Club T-Boy igazi aranykorát a 2000-es évek elején élte, amikor péntek esténként 22 órától hajnalig tartó bulikkal vonzotta a vendégeket. A zenei paletta széles volt: a house, techno és trance dallamai mellett mindenki megtalálhatta a maga kedvenc ritmusát. A klub egyszerre volt szórakozóhely és közösségi tér: generációk találkoztak itt, barátságok és szerelmek születtek, sokak számára életre szóló élményeket adva.