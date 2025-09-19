Közösségben az erő – új tanév indult a Collegium Seraphicumban

A szakkollégiumi rang elérésének egyik fontos állomásaként két éve elindultak a FerencEstek, amelyek idén is szerdánként várják az érdeklődőket. A programok nemcsak a Collegium Seraphicum lakói, hanem a PTE valamennyi hallgatója számára nyitottak.

A Collegium Seraphicum diákjai

Forrás: Rizmayer Rita

Első szerdákon az Arcok sorozat keretében neves vendégek tartanak előadást: az idei meghívottak között szerepel Rakonczay Gábor extrémsportoló és dr. Fodor Réka missziós orvos is. Második szerdákon Önismereti Műhelyt tartanak a Nyolc Boldogság Közösség nővérei. Harmadik szerdákon fiatal ferences szerzetesek érkeznek, hogy a ferences lelkiségről beszéljenek. Negyedik szerdákon Párkapcsolati Műhely zajlik, ahol házaspárok osztják meg tapasztalataikat, nehézségeiket a fiatalokkal.

A Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat kéthetente segítő szakembert küld a kollégiumba egyéni beszélgetésekre, továbbá idén újdonságként bevezeti a „Merj randizni” programot is, amely a félénkebb fiataloknak segíthet.

Az őszi szünetben a kollégium diákjai Olaszországba utaznak, ahol Assisiben keresik fel Szent Ferenc életének főbb helyszíneit. Az út a 2025-ös zarándoklat éve jegyében különleges lelki élményt ígér.

Szakmaiság és nemzetköziség a Collegium Seraphicumban

A kollégium egyik pillére a diákönkormányzatiság: a munkacsoportok aktívan vesznek részt a programok szervezésében, ami felelősségvállalásra, önállóságra neveli a fiatalokat. Tavaly rendezték meg először a szakmai napot, ahol a szakkollégisták mutatták be saját tanulmányaikat társaiknak, ugyanis a PTE szinte összes karáról, számos tudományterületről élnek itt diákok. Idén ezt folytatják és továbbfejlesztik, valamint alumni szakmai napot is terveznek, ahová korábbi kollégistákat hívnak vissza.

2025-ös szaknap a szakkollégiumban

Forrás: Collegium Seraphicum

Közösségben az erő

– A legnagyobb erőforrásunk a megtartó közösség, és erre nagyon büszkék vagyunk

– hangsúlyozta Rizmayer Rita, a kollégium vezetője.

A szakkollégium népszerűsége egyre csak nő: idén háromszoros túljelentkezés volt. Több diák is azért jelentkezett a szakkollégiumba, mert csoporttársai ajánlották számára a helyet, ahol mindenki köszön egymásnak a folyosón, néhány kedves szó, mosoly kíséretében. Az idei tanévben a nemzetköziség is megjelenik: először fogadtak külföldi hallgatót, egy francia Erasmusos diák személyében. A közösségi életet pedig nemcsak a lelki és szellemi programok erősítik, hanem kötetlen események is: csocsóestek, dartsbajnokság, sütögetések, kerti mozizások és vetélkedők.