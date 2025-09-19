szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

27°
+24
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó helyen

2 órája

Közösségben az erő – új tanév indult a Collegium Seraphicumban

Címkék#Collegium Seraphicum#diák#program#szentmise

A pécsi, ferences szellemiségű szakkollégiumban idén is folytatódnak a népszerű rendezvénysorozatok, emellett több újdonsággal is várják a diákokat. A Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak otthonul szolgáló Collegium Seraphicum Ferences Szakkollégiumban, amely szeptember 17-én tartotta a Venci Sancte szentmiséjét, megkezdődött az új tanév.

Tóth Viktória

A szakkollégiumi rang elérésének egyik fontos állomásaként két éve elindultak a FerencEstek, amelyek idén is szerdánként várják az érdeklődőket. A programok nemcsak a Collegium Seraphicum lakói, hanem a PTE valamennyi hallgatója számára nyitottak.

A Collegium Seraphicum diákjai
A Collegium Seraphicum diákjai
Forrás: Rizmayer Rita

Első szerdákon az Arcok sorozat keretében neves vendégek tartanak előadást: az idei meghívottak között szerepel Rakonczay Gábor extrémsportoló és dr. Fodor Réka missziós orvos is. Második szerdákon Önismereti Műhelyt tartanak a Nyolc Boldogság Közösség nővérei. Harmadik szerdákon fiatal ferences szerzetesek érkeznek, hogy a ferences lelkiségről beszéljenek. Negyedik szerdákon Párkapcsolati Műhely zajlik, ahol házaspárok osztják meg tapasztalataikat, nehézségeiket a fiatalokkal. 

A Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat kéthetente segítő szakembert küld a kollégiumba egyéni beszélgetésekre, továbbá idén újdonságként bevezeti a „Merj randizni” programot is, amely a félénkebb fiataloknak segíthet.

Az őszi szünetben a kollégium diákjai Olaszországba utaznak, ahol Assisiben keresik fel Szent Ferenc életének főbb helyszíneit. Az út a 2025-ös zarándoklat éve jegyében különleges lelki élményt ígér.

Szakmaiság és nemzetköziség a Collegium Seraphicumban

A kollégium egyik pillére a diákönkormányzatiság: a munkacsoportok aktívan vesznek részt a programok szervezésében, ami felelősségvállalásra, önállóságra neveli a fiatalokat. Tavaly rendezték meg először a szakmai napot, ahol a szakkollégisták mutatták be saját tanulmányaikat társaiknak, ugyanis a PTE szinte összes karáról, számos tudományterületről élnek itt diákok. Idén ezt folytatják és továbbfejlesztik, valamint alumni szakmai napot is terveznek, ahová korábbi kollégistákat hívnak vissza.

2025-ös szaknap a szakkollégiumban
Forrás: Collegium Seraphicum

Közösségben az erő

– A legnagyobb erőforrásunk a megtartó közösség, és erre nagyon büszkék vagyunk

 – hangsúlyozta Rizmayer Rita, a kollégium vezetője.

A szakkollégium népszerűsége egyre csak nő: idén háromszoros túljelentkezés volt. Több diák is azért jelentkezett a szakkollégiumba, mert csoporttársai ajánlották számára a helyet, ahol mindenki köszön egymásnak a folyosón, néhány kedves szó, mosoly kíséretében. Az idei tanévben a nemzetköziség is megjelenik: először fogadtak külföldi hallgatót, egy francia Erasmusos diák személyében. A közösségi életet pedig nemcsak a lelki és szellemi programok erősítik, hanem kötetlen események is: csocsóestek, dartsbajnokság, sütögetések, kerti mozizások és vetélkedők.

Csocsóznak a Collegium Seraphicumban
A csocsóest a diákok egyik kedvence a Collegium Seraphicumban
Forrás: Collegium Seraphicum

Fejlesztések és támogatások

 A MOL Új Európa Alap támogatásának köszönhetően már harmadik éve tudják mérsékelni a kollégiumi díjakat. Korábban megújult az intézmény honlapja, és jelentős infrastrukturális fejlesztések is történtek: új ágyakat és matracokat kaptak a diákok, zajlik a szobák és közösségi terek festése, valamint sor kerül a tetőcserére és a fürdőszobák felújítására is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu