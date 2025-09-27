szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Statisztika

1 órája

Csak néhány kérdésre kell válaszolni, és adják a vásárlási utalványt

Címkék#igénybevétel#életmód#igazolvány

A Központi Statisztikai Hivatal ismét önkéntes lakossági adatfelvételt végez Szigetváron is. A negyedik alkalommal zajló hazai felmérés szeptember 15. és december 15. között tart.

Tóth Viktória
Csak néhány kérdésre kell válaszolni, és adják a vásárlási utalványt

Fotó: Lang Róbert

Célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének és az ellátásokkal való elégedettségnek vizsgálata. Országszerte 538 településről 12.000 főt választottak ki véletlen mintavétellel. Ők névre szóló felkérő levelet kapnak postán, Ügyfélkapu+ vagy DÁP felületen. Az első négy hétben interneten tölthető ki a kérdőív, később fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezők keresik fel azokat, akik személyesen vagy telefonon válaszolnának.

Az online kitöltők 5000 forint, a kérdezői közreműködéssel válaszolók 1000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak. A KSH az adatokat bizalmasan kezeli, az eredményeket név nélkül, összesítve 2026 tavaszán teszi közzé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu