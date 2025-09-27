1 órája
Csak néhány kérdésre kell válaszolni, és adják a vásárlási utalványt
A Központi Statisztikai Hivatal ismét önkéntes lakossági adatfelvételt végez Szigetváron is. A negyedik alkalommal zajló hazai felmérés szeptember 15. és december 15. között tart.
Fotó: Lang Róbert
Célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének és az ellátásokkal való elégedettségnek vizsgálata. Országszerte 538 településről 12.000 főt választottak ki véletlen mintavétellel. Ők névre szóló felkérő levelet kapnak postán, Ügyfélkapu+ vagy DÁP felületen. Az első négy hétben interneten tölthető ki a kérdőív, később fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezők keresik fel azokat, akik személyesen vagy telefonon válaszolnának.
Az online kitöltők 5000 forint, a kérdezői közreműködéssel válaszolók 1000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak. A KSH az adatokat bizalmasan kezeli, az eredményeket név nélkül, összesítve 2026 tavaszán teszi közzé.