Csak néhány kérdésre kell válaszolni, és adják a vásárlási utalványt

Célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének és az ellátásokkal való elégedettségnek vizsgálata. Országszerte 538 településről 12.000 főt választottak ki véletlen mintavétellel. Ők névre szóló felkérő levelet kapnak postán, Ügyfélkapu+ vagy DÁP felületen. Az első négy hétben interneten tölthető ki a kérdőív, később fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezők keresik fel azokat, akik személyesen vagy telefonon válaszolnának.