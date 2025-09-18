„Vigyázzatok magatokra és a családotokra” − brutálisan megfenyegették olvasónkat

Egészen elképesztő módon próbálták meg átverni olvasónkat, akit aztán meg is fenyegettek a „nyereményjáték csalók”. A csaló hívások kapcsán már több módszerről is beszámoltunk: hol valamilyen előfizetésünkkel kapcsolatban telefonálnak az adathalászok, hol a kis kedvencünkön keresztül próbálnak tőlünk pénzt lehúzni. Ezúttal azonban odáig merészkedtek, hogy zaklatni kezdték potenciális áldozatukat, majd meg is fenyegették.

A rendőrségtől azt a tanácsot kapta Tünde, hogy tiltsa le a csalók által használt telefonszámokat.

Szeptember 15-én nem sokkal 13 óra után felhívott egy szám, hogy nyertem 500 ezer forintot egy Lidl, Aldi vagy Tesco vásárlás során. Ez már eleve gyanús volt, de hagytam a hölgyet hadd beszéljen. Közölte, hogy miután ő számlaadatokat nem kérhet, mondjam meg, hogy melyik bankba (a bankom pontos címével együtt) utalják a pénzem és, hogy melyik nap. Ekkor kinyomtam a telefont, hisz egyértelművé vált, hogy csalás áldozata vagyok, jobban mondva lehetek, ha nem vigyázok. Mentem volna tovább a dolgomra, de szinte azonnal visszahívtak és felkérdeztek, hogy miért bontottam a hívást?! Válaszoltam, hogy köszönöm, nem érdekel a dolog. Ezt követően folyamatosan hívogattak különböző számokról, majd a bank nevében telefonáltak − ekkor mondtam, hogy szórakozzanak mással, rossz ajtón kopogtatnak, engem nem fognak átverni. Itt elszabadult a pokol, olyan ütemben kezdtek el hívogatni, hogy még a számokat sem volt időm blokkolni. Közben egy ügyfelemtől vártam hívást, így kénytelen voltam 1-1 hívást felvenni, az egyik ilyen alkalommal beleszóltak és obszcén szavakkal illettek, bemondták a cégünk nevét és mondták, hogy a cím alapján megtalálnak és végeznek velem. Ez így ment legalább 1 órán keresztül, hiába tiltottam a számokat folyamatosan, újabbakról csörögtek.

Az idősekre támadnak a csalók, ettől tart Tünde

A csalók által kipécézett olvasónk azért is döntött úgy, hogy megosztja történetét a nyilvánossággal, mert ezúton is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki vigyázzon, ne csak magára, hanem a családjára is, főleg az idősekre, akik rutintalanul mozognak az okostelefonok és az internet világában.