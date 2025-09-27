szeptember 27., szombat

Életveszélyes

2 órája

Csak buszjegyet akart, de a csövesek a Király utcában rátámadtak

Címkék#Zsolnay Kulturális Negyed#Király utca#rendőrség

A pécsi történelmi belvárosának szélén támadtak rá egy nőre, pedig csak buszjegyet akart. A csövesek, kéregetők egyre agresszívabbak.

Bóka Máté Ciprián

Aggasztó jelenségek a pécsi Király utca keleti szakaszán – így számoltunk be nemrég arról, hogy csövesek klubja alakult a városban. A csöves klubtagok azonban nem éppen passziánszoznak, vagy költeményeket elemezgetnek, hanem részegeskednek, akár oda is vizelnek a környékre, és persze: kéregetnek. A helyiek szerint egyre durvábban.  

A csövesek, kéregetők támadják meg a tisztességes pécsieket
A csövesek egyre agresszívebbek: a pécsi Király utca életveszélyes?

Agresszív csövesek, kéregetők

– A pécsi Király utca, elmondhatjuk, életveszélyes! Délután fél hatkor buszjegyet szerettem volna venni a Király utca végén lévő dohányboltban. Már az ajtóban voltam majdnem, amikor elém állt egy kéregető. Kértem, hogy hagyjon békén. Erre meglökött vállal, én meg visszalöktem. Aztán megint meglökött – mondta egy pécsi hölgy, aki a környéken dolgozik. Hozzátette: ott ivott a sleppje is, s amikor kérte, szóljanak rá, akkor elmondták mindennek.

 – Meddig kell ezt elviselni!? Ha rendőrt hívok, semmit sem tesz! Maximum hazaküldi! Most már felmerül, hogy vagy adakozunk vagy különben megvernek!  – közölte elkeseredetten, hozzátéve, hogy legközelebb gázspray-vel megy ki az utcára, és lefújja a támadókat.  

A Király utca ezen része fontos összekötő szerepet töltene be a pécsi történelmi belváros és a Zsolnay Kulturális Negyed között, azonban a jelenlegi, csöves állapot miatt többen kerülik ezt az útvonalat. Az alkoholista, koszos klubtagok miatt sokan a padokat sem merik használni a fertőzésveszély miatt. 

Minden bejelentés fontos

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság már korábban is azt közölte, hogy a rendőrség minden bejelentésre reagál, a rendőrök a város egész területén maradéktalanul eleget tesznek törvényi kötelezettségeiknek, szükség esetén a megfelelő intézkedéseket megteszik. A nyomozóhatóság abban az esetben, amikor saját maga észleli a jogsértést, azonnal intézkedik a jogsértés megszüntetéséről és az elkövető elfogásáról. Az esetleges jogsértések észlelésével kapcsolatos bejelentés a rendőrségnek minden esetben segítségére szolgál, a hatóság a rendelkezésre álló adatok ismeretében minden esetben reagál, és a közbiztonság fenntartása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

Továbbra is kérik, hogy az észlelt jogsértések esetén tegyünk bejelentést

  •  a 112 központi segélyhívó számon, 
  • vagy névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán!

 

 

