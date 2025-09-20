Digitális polgári körök: 70 ezres tagsággal rendezik első országos találkozójukat Budapesten

A Magyar Nemzet tudósítása szerint szeptember 20-án a Papp László Sportarénában tartják a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját. A tagság száma már több mint 70 ezer, ami a közösség erejét mutatja.

A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. Az expó 12 órakor nyílik közel 40 kiállítóval, a színpadi műsor 16 órakor kezdődik. Beszédet mond Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor.

Az Origo cikke felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyermekvédelem, a társadalmi integráció és a szuverenitásvédelem is külön körökben jelenik meg. Király Nóra a Gyermekvédelmi kört vezeti, Sztojka Attila a Roma kört, Szánthó Miklós pedig a Szuverenitásvédelmi kör alapítója.

A programban kulturális bemutatók, zenei produkciók és civil szereplők előadásai is szerepelnek. A „Zebra” digitális polgári kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépést vállalta fel.

A mozgalom ötletét Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében hirdette meg, célja a magyar kultúra és identitás védelme a digitális térben.