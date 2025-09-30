Halottak napja: a gyászoló pécsi családoknak ez nagyon fog fájni

Már októbertől meglehetősen durván, bizonyos díjtételekben pedig több száz százalékosan emelkednek a temetői díjak Pécsen. A baloldali városvezetés ugyanis abban volt érdekelt, hogy a díjemeléssel minél hamarabb pénzhez juttassa a Biokom Kft.-t, amely súlyos likviditási és pénzügyi problémákkal küzd. Ezek a problémák ugye nem feltétlenül a saját működéséből fakadnak, hiszen írtunk már arról is, hogy a pécsi önkormányzat közel 2 milliárdos tartozást halmozott fel a céggel szemben, de nyilván a vállalatnak saját berkein belül is lenne hol és mit megtakarítania.

A pécsi önkormányzatnál ugyanakkor nem abban gondolkodtak, hogy strukturális, belső változásokat irányozzanak elő elsősorban – esetleg igazgatói pozíciók megszüntetése, különböző területek átrendezése, racionalizálása –, hanem elsődlegesen a pécsi gyászolókon való pénzbehajtásban látták a megoldást. A baloldal, kiegészülve egy-két másik képviselővel, a közelmúltban arról döntött, hogy a temetői díjakat jelentősen megemelik.

A baloldalaik által "díjkorrekciónak" nevezett drasztikus díjemelés hatására az urnás temetéseknél igénybe vett szolgáltatások függvényében (megváltás, új temetés, parcella helyek, ravatalozás) megközelítőleg 45%-kal, koporsós temetések tekintetében pedig 34 %-kal kell többet fizetniük a gyászolóknak.

Néhány brutális díjemelés a pécsi temetőben Ehhez képest az urnaférőhely díjak emelése 40-270 % körül mozgott. Például: A hagyományos típusú kolumbáriumfal 10 évre (temetés, megváltás, újraváltás) a 36 770 forintról 52 070 forintra emelkedett a központi temetőben egyszemélyes kolumbáriumnál (ez 41,6 százalék), míg a peremtemetőkben 9830 forintról 29 000 forintra emelkedett, ami egy laza 275 %-os emelkedés.

Urnacsarnok 25 évre az eddigi 37 140 forint helyett 85 090 forint lett, ami 130 %-os díjemelésnek felel meg.

A Zsolnay-szórókútban a hamvak szórása 51 423 forint volt, ami októbertől 113 030 forint lesz.

A peremtemetőkben a 3 személyes sírbolthely 15 070 forintról bruttó 67 500 forintra emelkedett. Ez tehát egy 85 725 Ft díjemelés, ami kb. 470 %-os emelést jelent.

Világrekord díjemelés a gyászolóknak

Mint megírtuk, a peremvárosi temetőkben (pl. Vasas-Somogy-Hird) az út melletti sírhelyek 25 éves újraváltási díját 5 240 forintról 47 625 forintra, minden más helyen fekvő síroknál pedig 4 250 forintról 42 862 forintra emelték fel a díjat. Ezek pedig 800-900 százalékos díjemelések, amik vélhetően világrekordnak számítanak. Hasonló jellegű, kisebb-nagyobb mértékű emelések csak úgy sorakoznak a halottak napja előtt, már októbertől életbe lépő rendeletben, igaz, némi kedvezményeket is adnak bizonyos feltételek mellett.