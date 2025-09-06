szeptember 6., szombat

Erre nem lehet felkészülni

1 órája

Döbbenet: romlott dinnye árusítására készült a multi, de a hatóság szerencsére megakadályozta

Címkék#forgalom#Nébih#szerencse#áruházlánc#szakember#dinnyeszezon

A dinnyeszezonban fokozottak voltak a hatósági ellenőrzések. Az egyik kereskedelmi üzletlánc romlott dinnye árusítására készült, de a hatóság megakadályozta.

Wald Kata
Forrás: MW

Fotó: Löffler Péter

A dinnyeszezonnak hamarosan vége, de még kapható bőségesen dinnye az árusoknál. A minőségre ilyenkor érdemes fokozottabban ügyelni –  ha például furcsa a gyümölcs szaga vagy állaga, semmiképp ne fogyasszuk el, mert egészségügyi problémákat okozhat, különösen gyerekek, idősek, várandósok és legyengült immunrendszerűek esetében. 

dinnye ellenőrzés
A dinnye tárolására fokozottan kell ügyelni, figyelmeztet a Nébih.

A dinnye héja mindent elárul

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azt tanácsolja, hogy vásárláskor mindig csak ép, és tiszta héjú dinnyét válasszunk. A sérült, repedt héjúak kerülendők, mivel azok könnyebben szennyeződhetnek olyan baktériumokkal, mint például a Salmonella, vagy a Listeria. Ha a dinnye héja túlságosan puha, vagy vannak rajta benyomódott részek, azok romlásra utaló jelek lehetnek. A Nébih javaslata szerint ne vegyünk olyan dinnyét, amit földön vagy nem tiszta környezetben tárolnak, felvágva pedig csak akkor vásároljunk dinnyét, ha azt hűtve és fóliázva tárolják. 

Fontos az is, hogy felvágás előtt mindenképp mossuk meg a dinnye héját, így  ugyanis elkerülhető, hogy a késsel kórokozók kerüljenek a belsejébe. – A felvágott dinnyét a hűtőszekrényben kell tárolni, és ajánlott három napon belül elfogyasztani. Szobahőmérsékleten a felvágott dinnyét két óránál tovább soha ne hagyjuk – hangsúlyozza a Nébih. 

A görögdinnyék árusításának körülményeit idén nyáron is fokozottan ellenőrizte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve. Közlésük szerint a szakemberek a termékek minőségét, jelölését és nyomonkövethetőségét vizsgálták a nagykereskedőktől kezdve a kiskereskedelmi láncokon át egészen az út menti árusítóhelyekig.

Összesen 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak az idei szezonban, és 26 esetben szabtak ki bírságot, több mint 19 millió forint értékben. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a leggyakrabban előforduló hiányosság legfőképp a származási ország és a minőségi osztály feltüntetésének elmaradása a címkékről. 

A tapasztalatok szerint a dinnye minősége összességében megfelelőnek bizonyult, viszont egy görög tételt éretlenség miatt kellett kivonni a forgalomból, az egyik legnagyobb kiskereskedelmi áruházlánc központi raktárában pedig egy eladásra előkészített, túlérett, romlásnak indult tételre bukkantak a szakemberek, amely több mint 16 millió forintos bírságot eredményezett.

 

