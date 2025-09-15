szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

22°
+21
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rohan az idő

1 órája

Döbbenetes: ennyit változott Pécs közel 20 év alatt (VIDEÓ)

Címkék#idő#vásárcsarnok#Pécs#buszpályaudvar

Remek videóra akadtunk az interneten.

Tóth Dávid
Döbbenetes: ennyit változott Pécs közel 20 év alatt (VIDEÓ)

Felépült a vásárcsarnok, sok minden megváltozott Pécsen az elmúlt 20 évben.

Forrás: MW

Az Instagramon akadtunk rá arra egy érdekes profilra, amely települések változásait mutatja be fotókon keresztül, évtizedes távlatokban. Pécsről is készült egy összeállítás, ami az aláfestő zenével különleges hangulatot kölcsönöz annak, aki itt él és látja ezeket a felvételeket. A videóban feltűnik a vásárcsarnok és a buszpályaudvar is, az elmúlt 20 év sok változást hozott Baranya vármegyeszékhelyén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu