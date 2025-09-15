Döbbenetes: ennyit változott Pécs közel 20 év alatt (VIDEÓ)

Az Instagramon akadtunk rá arra egy érdekes profilra, amely települések változásait mutatja be fotókon keresztül, évtizedes távlatokban. Pécsről is készült egy összeállítás, ami az aláfestő zenével különleges hangulatot kölcsönöz annak, aki itt él és látja ezeket a felvételeket. A videóban feltűnik a vásárcsarnok és a buszpályaudvar is, az elmúlt 20 év sok változást hozott Baranya vármegyeszékhelyén.