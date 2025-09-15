Rohan az idő
1 órája
Döbbenetes: ennyit változott Pécs közel 20 év alatt (VIDEÓ)
Remek videóra akadtunk az interneten.
Felépült a vásárcsarnok, sok minden megváltozott Pécsen az elmúlt 20 évben.
Forrás: MW
Az Instagramon akadtunk rá arra egy érdekes profilra, amely települések változásait mutatja be fotókon keresztül, évtizedes távlatokban. Pécsről is készült egy összeállítás, ami az aláfestő zenével különleges hangulatot kölcsönöz annak, aki itt él és látja ezeket a felvételeket. A videóban feltűnik a vásárcsarnok és a buszpályaudvar is, az elmúlt 20 év sok változást hozott Baranya vármegyeszékhelyén.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre