A Dráva sorsa közös ügy: magyar–horvát összefogás indult a klímaváltozás ellen

A Baranya Vármegyei Önkormányzat és horvát Verőce-Drávamente megye hétfőn Pécsett rendezett nemzetközi konferenciával zárta le a „Resilient Borders – Enhancing Flood and Drought Resilience Along the River Drava” című projektet, amely az Európai Bizottság támogatásával, a Pannon Európai Területi Társulás szakmai közreműködésével valósult meg.

A klímaváltozás a Dráva folyót sem kíméli

A kezdeményezés célja az volt, hogy a Dráva menti határtérség felkészültségét és alkalmazkodóképességét növelje az egyre gyakoribb és súlyosabb klimatikus kihívásokkal, így különösen az árvizekkel, a belvizekkel és az aszályokkal szemben. A projekt időszerűségét jól mutatja, hogy klímaváltozás a Dráva folyó 2023-ban minden eddigi rekordot megdöntve tetőzött, míg ugyanebben az évben a térség súlyos aszállyal is szembesült. Ez a kettősség világosan rávilágít arra, miért elengedhetetlen a határon átnyúló együttműködés – közölte a vármegyei önkormányzat.

A projekt során a magyar és horvát szakemberek, önkormányzatok, vízügyi és katasztrófavédelmi hatóságok képviselői közösen dolgoztak ki egy akciótervet, amely hosszú távú megoldásokat és együttműködési formákat kínál a térség számára. A dokumentum kitért a vízgazdálkodás és az aszálykezelés új lehetőségeire is, valamint hangsúlyozta a válsághelyzetek során alkalmazandó közös együttműködési protokollok kialakításának fontosságát.

Akcióterv a Dráva érdekében

A Baranya Vármegyei Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a most elkészült akcióterv ne csupán szakmai dokumentum maradjon, hanem valódi alapot adjon a jövőbeli magyar–horvát közös fejlesztéseknek, pályázatoknak és együttműködéseknek. A konferencia szakértői előadásai és közös műhelymunkái során a résztvevők nemcsak a jelenlegi kihívásokat vették számba, hanem megfogalmazták azt a közös jövőképet is.

– Ha sikerül megvalósítanunk az együtt kidolgozott lépéseket, a Dráva menti közösségek nemcsak biztonságosabbá, hanem élhetőbbé is válnak, és példát mutathatnak más határtérségeknek is – hangsúlyozta dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke.