Gyógyíthatatlan

2 órája

Baranyában is feltűnt a ritka betegség – többen küzdenek vele!

Címkék#világnap#Nemes Marci#duchenne szindrómás

Szeptember 7-én a világ a Duchenne izomdisztrófiás betegekre és családjaikra figyelt. A Duchenne-szindróma olyan ritka, gyógyíthatatlan betegség, amelynek súlya Baranya vármegyében is számos család életét határozza meg.

Bama.hu

Szeptember 7-e világszerte a Duchenne-szindróma világnapja. Ez a nap nemcsak az érintett, súlyos genetikai betegséggel élő gyermekekről szól, hanem azokról a családtagokról és támogatókról is, akik mindennapjaikat áldozzák fel a gondozásért. A Duchenne izomdisztrófia világszerte mintegy 300 ezer embert érint, Magyarországon körülbelül 150 gyermek és fiatal él ezzel a betegséggel. Baranya vármegye sem kivétel: itt is vannak családok, akik nap mint nap küzdenek a betegség minden következményével.

Duchenne-szindróma világnap
Szeptember 7-én tartják a Duchenne-szindróma világnapját, Baranyában is többen küzdenek a ritka betegséggel
Fotó: Laufer László

A DMD egy öröklődő ritka betegség, amely kizárólag fiúkat érint. A disztrofin fehérje hiánya miatt az izmok fokozatosan gyengülnek és sorvadnak, a betegek többsége serdülőkorára tolószékbe kerül. A betegség nem kíméli a szív- és légzőizmokat sem, így a húszas-harmincas éveikben járó betegek gyakran életveszélyes állapotba kerülnek.

Vármegyénkben többen is küzdenek ezzel

Baranyában is több család hordozza ezt a terhet. A komlói Monostori Ádám életmentő kezeléseire jótékonysági eseményekkel gyűjtenek forrásokat, míg a pécsi Nemes Marci családja hosszú küzdelem után most Németországba költözik, hogy ott kapjon a gyermek megfelelő ellátást. Marcinál már mutatkoznak a mozgásbeli tünetek, kitartása és hite a gyógyulásban erőt ad szüleinek és támogatóinak egyaránt.

A remény ugyanakkor nem elérhetetlen. Az új gyógyszer, a Duvyzat júliustól már az Európai Unióban is elérhető lehet, és lassíthatja a betegség előrehaladását. Ez azoknak a családoknak jelent kapaszkodót, akik mindent megtesznek azért, hogy gyermekük jó állapotban várhassa a jövőbeli génterápiákat. Ám az anyagi akadályok komoly terhet rónak a szülőkre: a gyógyszerek ára, a folyamatos fejlesztések és a külföldi kezelések költségei sokszor meghaladják a lehetőségeiket.

Komoly erőpróba a Duchenne-szindróma

A betegséggel való együttélés nemcsak fizikai, hanem lelki erőpróba is. Az érintett szülők vallják: csak összetartó családi háttérrel lehet megbirkózni a kihívásokkal. Az alapítványok, civil szervezetek és a baráti közösségek támogatása pedig nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szülők időnként tehermentesüljenek, és hogy a betegek életminősége javuljon.

Baranya vármegye közössége szeptember 13-án is bizonyíthatja szolidaritását: a pécsi vásárcsarnok előtt jótékonysági programot rendeznek, amelynek bevétele Nemes Marci és családja támogatására fordítódik. Ez lesz az utolsó alkalom, hogy a helyiek személyesen is kifejezhetik együttérzésüket, hiszen másnap Marciék Németországba utaznak. A szervezők abban bíznak, hogy a baranyai összefogás ezúttal is erőt ad a családnak – mert Duchenne ellen egyelőre nincs biztos gyógymód, de a közösség ereje képes csodákat tenni.

 

