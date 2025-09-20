Durva állításokat fogalmazott meg Menczer Tamás a sportarénában

Az eseményről beszámolt a Magyar Nemzet, amely szerint Menczer Tamás „extrém sportként” jellemezte, hogy rendszeresen vitába száll a balliberális sajtó képviselőivel. Úgy fogalmazott: az újságírók csalódottak, ha ő válaszol a kérdéseikre.

Hangsúlyozta: a Harcosok klubja és a digitális polgári körök hálózata a digitális tér átalakulására adott szervezett válasz, amely ma már százezres közösséget jelent.

Menczer szerint az ellenzéki közvélemény-kutatások torzítanak, miközben a kormánypártok valójában erősödnek. Példaként hozta a buda környéki polgári kört, ahol ötszáz fő mellett ismert művészek is jelen vannak.

Kritikával illette a baloldalt, amiért politikai tőkét próbált kovácsolni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiájából.

A választások kapcsán kijelentette: „még kétszáz nap van, de nyerünk, ahogy szoktunk”.