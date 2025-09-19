Mozgás receptre: új egészségügyi program indul Pécsen

A Magyar Életmód Orvostani Társaság (ÉMOT) által indított „Mozgás receptre” program célja, hogy a pécsiek minél több évet tölthessenek egészségben – ehhez pedig a rendszeres testmozgás a kulcs. Az egészségügyi programban a Pécsi Tudományegyetem Alapellátási Intézete is partnerként vesz részt, és több helyi szervezet is csatlakozott: a BIOKOM Nonprofit Kft., a PSN Zrt. és a Mecsekerdő Zrt. összeállította azokat az ingyenesen használható sport- és szabadidős helyszíneket, ahol a programban résztvevők mozoghatnak. Ezek listája az önkormányzat előterjesztésének mellékletében található.

Futás is fontos része lehet az új egészségügyi programnak

Forrás: MW

De nem csak a közterületek és sportlétesítmények várják majd a pácienseket: a Pécsi Amatőr Sport is jelezte, hogy örömmel nyitja meg rendezvényeit a programhoz csatlakozó lakosok előtt.

Egészségügyi program, ami nagyon más

Az elképzelés lényege, hogy ha valaki orvosi javaslatot kap a rendszeres mozgásra, akkor egyfajta „beutalóval” vagy „recepttel” vehet részt a kijelölt ingyenes programokon. Így a sport nem luxus, hanem valódi terápiás eszköz lehet mindazok számára, akiknek szükségük van rá.