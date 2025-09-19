Egyetemista vagy és most érkeztél a városba? Ezt érdemes kipróbálni!

Pécsett idén is elindul a Rókus Tánckör, az a néptáncos közösség, amelyhez átlagosan ötvenen csatlakoznak évről évre. A kötetlen hangulatú alkalmak célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a magyar néptánc különböző elemeivel. Az oktatást a Pöndöly Néptáncegyüttes tagjai, Podpácz Beáta és Kirch Zoltán vezetik, akik hangsúlyozták: a néptánc olyan műfaj, amelyet életünk során bármikor elkezdhetünk tanulni. A program különösen jó lehetőség az újonnan Pécsre érkező egyetemistáknak, de bárki számára nyitott, 18 és 70 éves kor között. A próbákat az egyetem BTK Ifjúság úti épületének „H” előadójában tartják minden kedden 18:30-tól 20:00-ig. A csoportnál nincs fellépési kötelezettség, a közösség ereje tartja össze őket. Az első alkalom szeptember 30-án lesz, ahol mezőpaniti táncokat tanulhatnak az érdeklődők.