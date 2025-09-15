szeptember 15., hétfő

Alzheimer kór

58 perce

Egyre több embert érint a súlyos betegség

Címkék#kávé#Alzheimer Café Pécs#program#tea

Kaszás Endre

 Az Alzheimer Café Pécs találkozó 2025. szeptember 18-án, csütörtökön 17.00-től 18.30-ig lesz a Zsolnay Kulturális Negyed Herkules Műhelyében.

Program:

Az Alzheimer Világhónapra történő megemlékezés után  A szellemi frissesség megőrzésének titkairól hallhatnak a résztvevők Keszi Erika Zsuzsanna előadásában. 

A délutánon lehetőség van egészségügyi és szociális szakemberekkel való találkozásra, beszélgetésre is.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak egy csésze kávéval, teával!

A program ingyenes!

 

