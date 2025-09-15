Alzheimer kór
58 perce
Egyre több embert érint a súlyos betegség
Az Alzheimer Café Pécs találkozó 2025. szeptember 18-án, csütörtökön 17.00-től 18.30-ig lesz a Zsolnay Kulturális Negyed Herkules Műhelyében.
Program:
Az Alzheimer Világhónapra történő megemlékezés után A szellemi frissesség megőrzésének titkairól hallhatnak a résztvevők Keszi Erika Zsuzsanna előadásában.
A délutánon lehetőség van egészségügyi és szociális szakemberekkel való találkozásra, beszélgetésre is.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak egy csésze kávéval, teával!
A program ingyenes!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre