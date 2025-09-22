Ügyintézés helyben
2 órája
Ekkor érkezik a Kormányablakbusz Kozármislenybe
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: UnderhilStudio
Október 1-én Kormányablakbusz érkezik a kozármislenyi városháza parkolójába 10:00 és 11:30 között - adta hírül a Péccsel szomszédos kisváros önkormányzata. Mint közösségi oldalukon felhívták figyelmet rá, hogy esetleges díjfizetésre csak bankkártyával lesz lehetőség.
