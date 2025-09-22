szeptember 22., hétfő

Ekkor érkezik a Kormányablakbusz Kozármislenybe

Címkék#kisváros#Kormányablakbusz#önkormányzat#bankkártya#Pécs

Bama.hu
Ekkor érkezik a Kormányablakbusz Kozármislenybe

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: UnderhilStudio

Október 1-én Kormányablakbusz érkezik a kozármislenyi városháza parkolójába 10:00 és 11:30 között - adta hírül a Péccsel szomszédos kisváros önkormányzata. Mint közösségi oldalukon felhívták figyelmet rá, hogy esetleges díjfizetésre csak bankkártyával lesz lehetőség.

 

