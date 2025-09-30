Eladó egy 600 milliós luxusingatlan Baranyában – meglepő helyen bukkantunk rá

Különös oldalon bukkantunk rá egy baranyai eladó ingatlanra, amelyet közel 600 millió forintért kínálnak, mesés panorámával. Az Eladó Lakások Budapest csoportba került fel egy hirdetés, miszerint Mohács egyik legszebb környékén, a festői Duna-parton 598 millió forintért árulják a luxust.

Mohácsi ingatlan az Eladó Lakások Budapest csoportban, potom 600 millióért a miénk is lehet.

Forrás: Facebook/Eladó Lakások Budapest

Eladó luxusingatlan Mohácson

Mohácson eladásra kínálnak egy 370 négyzetméteres, kétszintes, öt szobás luxusingatlant közvetlen Duna-parti kapcsolattal. Az ingatlanhoz saját, privát stég és motorcsónak-kikötő tartozik.