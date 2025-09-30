szeptember 30., kedd

Nem olcsó mulatság

2 órája

Eladó egy 600 milliós luxusingatlan Baranyában – meglepő helyen bukkantunk rá

Címkék#luxusingatlan#eladó lakások#borospince#jakuzzi#szauna

Mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk. Eladó ingatlan a Duna-partján, egy különös helyen meghirdetve.

Bama.hu

Különös oldalon bukkantunk rá egy baranyai eladó ingatlanra, amelyet közel 600 millió forintért kínálnak, mesés panorámával. Az Eladó Lakások Budapest csoportba került fel egy hirdetés, miszerint Mohács egyik legszebb környékén, a festői Duna-parton 598 millió forintért árulják a luxust.

eladó lakások
Mohácsi ingatlan az Eladó Lakások Budapest csoportban, potom 600 millióért a miénk is lehet.
Forrás: Facebook/Eladó Lakások Budapest

Eladó luxusingatlan Mohácson

Mohácson eladásra kínálnak egy 370 négyzetméteres, kétszintes, öt szobás luxusingatlant közvetlen Duna-parti kapcsolattal. Az ingatlanhoz saját, privát stég és motorcsónak-kikötő tartozik. 

A ház főbb jellemzői:

  • amerikai konyhás nappali vízparti kilátással,
  • öt tágas szoba, külön gardrób,
  • két fürdőszoba,
  • kétállásos nagyméretű garázs,
  • tetőterasz jakuzzival és szaunával,
  • rusztikus borospince a pince szinten,
  • 1200 négyzetméteres telek gondozott kerttel és fúrt kúttal.

Az otthon modern komfortját padlófűtés, Viessmann kazán, valamint teljes körű okosotthon-rendszer biztosítja – áll a leírásban. A biztonságról riasztó- és kamerarendszer gondoskodik, ami egy ilyen luxusingatlan esetében elengedhetetlen.

A hozzászólók azért megtalálták a negatívumokat a hirdetésben: egyrészt sokak szerint ennyiért Tenerife térségében is lehetne ingatlant vásárolni, mások pedig amiatt aggódnak, hogy mi történik egy dunai árvíz esetén. 

