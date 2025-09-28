Ez aztán a luxus: több, mint 300 millió forintért árulnak egy villát Pécsen

A Baranya Megyei Eladó-Kiadó Ingatlanok nevű Facebook-csoportban tűnt fel egy ritkán látható eladó ingatlan: több százmillió forintos áron kínálnak eladásra egy villát Pécsen, a Mecsekoldal festői környezetében.

Eladó villa Pécsen: mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk

A 2003-ban épült villa egy 2800 m²-es, gondosan parkosított telken helyezkedik el a Mecsek panorámájával. Maga az ingatlan egy 314 m²-es, háromszintes téglaépület terméskő alapokon. Összesen 7 szobával, 4 fürdőszobával, 5 wc-vel, több terasszal és 2 erkéllyel rendelkezik. Na és ne felejtsük el azt se, hogy a sok terasz közül a legnagyobb 75 m²-es, sokan ennél kisebb lakásban tengetik a mindennapjaikat. Versace csempe, márványburkolatok, több klímaberendezés és persze medence is jár annak, aki kipengeti a 320 millió forintos vételi díjat.