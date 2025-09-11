Riasztó fotók érkeztek a Dunáról és baranyai tavakról (GALÉRIA)

Szinte elapadt a Duna - mondták a szakemberek a folyó vízállását látva 2003 augusztusában. A memoárokat fellapozva azonban gyorsan rá kell jönnünk, hogy az elmúlt évtizedekben ez akkori alacsony vízszint bizony nem egyedi eset volt. Hasonló riasztó képet tapasztaltak nemcsak a szakemberek, hanem a Duna mohácsi barátai, 2007-ben, 2011-ben, 2015-ben és 2018-ban, de még 2022-ben is. Végig kilátszottak a medervédő kövek, a komp alig tudta biztonságosan megközelíteni a partot, a mélyebb merülésű hajók kikötve vesztegeltek, a bátrabbak pedig egészen sokáig begázolhattak a folyóba.

Elapadt a Duna, kilátszottak a medervédő kövek, a komp alig tudott biztonságosan kikötni Mohácson

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Ezeket a különleges eseményeket, azoknak a legextrább pillanatait örökítették meg Laufer László fotóriporter kollégánk akkor készült fényképei. A felvételek zöme az adott évek augusztus-szeptemberében készültek, de volt rendkívüli apadás novemberben is.

Amikor a nyári hőségben elapadt a Duna, olyankor nem jutott eszünkbe az áradó folyó látványa

Mint a múltidéző fotográfiák megörökítették, nem csak az elapadt Duna látvány sokkolta akkor az embereket, hiszen a kialakult szárazság következtében sorra kiszáradtak a tavak is. Szinte apokaliptikus látványt nyújtott 1993-ban az Abaligeti-tó, ahogy sok embert ejtett kétségbe, amikor meglátta a Pécsi-tó partján haldokló kagylókat 2007 júliusában.

Az extrém módon alakuló időjárás, bizony szélsőséges képet mutat ilyenkor vízpartjainkról. Olyat, aminek láttán nem igazán jut eszünkbe az ellentétes példa, amikor folyóink, tavaink áradása okoz riadalmat életünkben.