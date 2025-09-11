szeptember 11., csütörtök

Jó hír

2 órája

Örülhet a baranyai város, érkeznek az új elektromos buszok

Jelentősen korszerűsödik a helyi tömegközlekedés Komlón. Hét új elektromos busz áll forgalomba októberben.

Wald Kata

Sorra érkeznek az új elektromos buszok Komlóra - a szolgáltató a megyeszékhelyen átvette az első három Ikarus 120e-t, a fennmaradó négy jármű szeptember végén–október elején várható. Úgy tudni, hogy az első járművek már meg is érkeztek a komlói telephelyre. - A hét új jármű a töltőállomás elkészültét követően, a tervek szerint októberben áll forgalomba - tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere. 

elektromos busz Komló
A hét új elektromos busz várhatóan októberben áll forgalomba Komlón.

A Komlói Autóbuszos Tömegközlekedés Blog közlése szerint a hamarosan Komlón forgalomba álló, alacsonypadlós Ikarus 120e elektromos buszok 30 ülő és 55 álló utas egyidejű szállítására alkalmasak, és egy feltöltéssel akár 350 kilométert is képesek megtenni. A járművek kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel, felszállást segítő rámpával, elől, oldalt és hátul is elektronikus utastájékoztató kijelzővel, fedélzeti kamerarendszerrel, légkondicionálóval, valamint USB-töltőpontokkal biztosítják a színvonalas és biztonságos utazást. 

Az új elektromos buszok egyszerre állnak majd forgalomba

- Az elektromos buszok üzemanyag-ellátását a nagyteljesítményű töltőberendezés biztosítja majd a MÁV-csoport komlói műszaki telephelyén, az Ipari úton - közölte a Blog. A töltőállomás várhatóan szeptember 30-ig elkészül, ezt követően az új buszok egyszerre állhatnak forgalomba Komlón. 

Idén hazánkban összesen hat város - Keszthely, Komárom, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Tata és Komló - kap új elektromos járművet, összesen 20 darabot, 4,4 milliárd forintnyi állami támogatással. A Komlóra kerülő hét elektromos busznak köszönhetően csendesebb, tisztább közlekedésre számíthat a város: csökken a kipufogógáz és a zajterhelés, miközben korszerű, kényelmes és akadálymentes járművek szolgálják majd az utasokat.

 

