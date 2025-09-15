Megdöbbentő! Veséjét vesztette el a fiatal az e-roller balesetben

A fővárosi Bethesda Gyermekkórház közleménye szerint az intézményben idén nyáron rekordszámú gyermeket kellett elektromos roller balesetek miatt ellátni.

Pécsen is nagyon sokan használnak elektromos rollert

Fotó: Laufer László

„Idén március és szeptember között 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt. Egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezett elektromos rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel. A legtöbb sérülés júliusban történt, amikor 51 gyermek szorult sürgősségi ellátásra.” – ismertették.

Pécsen sem jobb a helyzet. Egy korábbi cikkünkben dr. Józsa Gergő, a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika gyermektraumatológus docense elmondta, hogy június 20-a és augusztus vége között 50–60 gyermeket láttak el az ambulancián elektromos rollerrel összefüggő sérülésekkel. A könnyebb zúzódásoktól és horzsolásoktól kezdve az enyhe koponyasérüléseken át egészen a végtagtörésekig és súlyos koponyaűri vérzésekig terjedt a sérülések skálája. Sajnos 15 esetben műtéti beavatkozásra volt szükség.

Veséjét vesztette el az elektromos roller-balesetben

A fővárosi kórház megdöbbentő adatok számolt be. A sérülések spektruma széles: a kisebb bőr- és lágyrészsérülésektől kezdve a légúti, mellkasi, hasi sérüléseken át egészen a súlyos koponyaűri vérzésekig terjednek. A fiatalok nagyobb arányban szenvednek csonttörést és fejsérülést mint a felnőttek, ami összefügg a sisakhasználat hiányával. De előfordult már olyan kiskorú beteg is, aki az egyik veséjét vesztette el egy baleset következtében. Becslések szerint csak Budapesten havonta mintegy 150 gyermeket kezelnek hasonló sérülésekkel.

Súlyos sérülést is szerezhetnek a gyerekek

A legsúlyosabb baranyai balesetek

Az elmúlt hónapokban vármegyénkben is számos elektromos rollerrel összefüggésbe hozható baleset volt, melyekről hírportálunkon is beszámoltunk. Két hete, szeptember elsején a Szigeti úton egy fiatal férfi közlekedett elektromos rollerrel nagy sebességgel, olvasónk beszámolója szerint ittas állapotban, majd elesett.

Május végén pedig sokakat megdöbbentett az eset, amikor egy fiatal rollerest gázoltak el Pécs Kertvárosában. Mint később a helyszínen készült videófelvétel alapján kiderült, a fiú körül sem nézett, le sem szállt az elektromos rollerről, úgy viharzott ki a zebrára, ahol az egyik autósnak még sikerült lefékeznie, a másiknak viszont már nem. Súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállították kórházba.