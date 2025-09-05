Átok ül az utcán: újabb életveszélyes omlásveszély!

Nincs vége azzal, hogy egy többlakásos társas házban alakult ki életveszély Pécs központjában – már azzal az épülettel szemben is komoly gondok vannak. Nyár közepén számoltunk be arról, hogy a Márton utcában kint járt a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelem, miután annak tetejéről hatalmas darabokban hullottak le a téglák, s amelyen a tető több helyen be is van szakadva. A Márton utcai önkormányzati bérleményt körbe is kordonozták, és a lakók szerint aznap azonnal el kellett hagyniuk a házat, volt, aki visszatért azonban az embertelen körülmények közé – nem sokkal később szerencsére találtak nekik otthont. Ezzel együtt viszont megjelentek a csövesek, drogosok, akik esténként neki is láttak bulizni az itt található üres pécsi önkormányzati lakásokban. Munkatársunknak a közelben élők arról számoltak be, hogy rendszeressé váltak ezek a „szeánszok”.

Újabb életveszély Pécs központjában - Fotó: olvasó

Ezzel együtt nemcsak a Márton utca keleti, hanem a nyugati oldalán is komoly problémák vannak. Volt, aki már el is költözött az épületből, más viszont még megpróbálja rendezni a helyzetét, megvédeni az önkormányzati ingatlan mellett lévő saját tulajdonát. Az egyik udvarban ugyanis szintén van egy rossz állapotban lévő városi bérlemény információink szerint, amellyel kapcsolatban már korábban intézkedett a Pécsi Ellátó Központ, és a életveszélyre figyelmeztető táblákat helyezett el. Ezzel együtt azonban nem gondoskodott az elhárításról.

Életveszély Pécs központjában – ezt mondja a szakértő

A közös ingatlanban az egyik lakást tulajdonló magánszemély azonban felkért egy szakértőt vizsgálatra, aki kifejtette, hogy ez egyik megsüllyedt épület életveszélyes, annak rendbetétele nem karbantartási feladat, hanem külön tervdokumentáció alapján történő helyreállítást igényel. Ráadásul az ingatlan mellett közlekednek a lakók, így szó szerint életbe vágó lenne, ha a város intézkedne.

A Pécsi Ellátóközpont már kihelyezte a veszélyre figyelmeztető plakátokat

Kisokos: hogyan szólhatunk, ha baj van?

A közvetlen életveszély esetében a lakosság veszélyeztetett területről történő azonnali kivonása a katasztrófavédelem feladata a törvény szerint. Ezért ha hasonlóval találkozunk, akkor a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmet érdemes hívni.