Elhunyt a legendás professzor, ezrek gyászolják

Életének 85. évében elhunyt dr. Bencze Lóránt nyelvész, egyetemi tanár, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola korábbi főigazgatója.

Bencze Lóránt 1939. december 6-án született Sellyén. Pályája elején bencés szerzetestanárként szolgált Pannonhalmán, majd 1969-ben szerzett magyar–angol szakos diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Később a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárosa, majd az ELTE mai magyar nyelvi tanszékének oktatója lett.

1992 és 2004 között a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola – a mai Apor Vilmos Katolikus Főiskola – főigazgatójaként irányította az intézményt, amelynek fejlődéséhez és keresztény szellemiségének megerősítéséhez kiemelkedően hozzájárult. Nevéhez fűződik többek között a világon elsőként alapított ciganológia-romológia tanszék, valamint roma óvodapedagógus- és tanítóképzés elindítása.

Kutatási területei közé tartozott a stilisztika, a retorika, a lexikográfia, a hermeneutika és a vallásos kommunikáció. Számos tanulmány, kötet és előadás szerzője volt, többek között a Pázmány Péter és Kosztolányi Dezső prózastílusa (1973) és a Mikor, miért, kinek, hogyan. Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban (1996).

Fáradhatatlan munkásságával, szakmai hitelességével és emberségével generációk tudását és szemléletét formálta.