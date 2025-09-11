szeptember 11., csütörtök

Elindították az online petíciót, mostantól bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez!

A pécsi szívgyógyász-professzor, a Szívgyógyászati Klinika igazgatója, Cziráki Attila közösségi felületén tudatta az örömhírt, miszerint elindították online petíciójukat a Szív- és Érgyógyászati Centrumért. Mostantól bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez!

A támogatók első kézből kapnak információt a projekt állásáról, a hiánypótló fejlesztés aktuális helyzetéről, közös ügyünk alakulásáról – fogalmazott írásában.

