Elképesztő gímbika esett az Ormánságban

A beszámoló szerit a gímbikát korábban, tavaly már látták a vadászterületen. Most azonban váratlan találkozás révén kerülhetett sor a sikeres elejtésre.

A trófea súlya a kifőzés után 14,30 kilogramm, amely méltán sorolható a kiemelkedő darabok közé. Szakértők a bika korát 12–13 évre becsülik, és nagy valószínűséggel a 250 CIC pontszámot is elérheti.

A trófea különlegessége nem csupán a súlyában, hanem abban a rendkívüli vastagságban rejlik, amely élőben még inkább lenyűgöző - közölte a vadásztársaság.