44 perce
Elképesztő gímbika esett az Ormánságban
A Drávamenti Szarvas Földtulajdonosi Vadásztársaság tájékoztatása szerint vadászterületükön kiemelkedő gímbikát hozott terítékre egy magyar vendégvadász hivatásos vadász kísérője társaságában szombat este.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: matt_wiszniewski
A beszámoló szerit a gímbikát korábban, tavaly már látták a vadászterületen. Most azonban váratlan találkozás révén kerülhetett sor a sikeres elejtésre.
A trófea súlya a kifőzés után 14,30 kilogramm, amely méltán sorolható a kiemelkedő darabok közé. Szakértők a bika korát 12–13 évre becsülik, és nagy valószínűséggel a 250 CIC pontszámot is elérheti.
A trófea különlegessége nem csupán a súlyában, hanem abban a rendkívüli vastagságban rejlik, amely élőben még inkább lenyűgöző - közölte a vadásztársaság.