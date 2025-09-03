szeptember 3., szerda

Eredeti hazája: Mandzsúria

1 órája

Elképesztő, hogy milyen állat került puskavégre a szomszéd megyében

Címkék#példány#Mandzsúria#Tiszaalpári Tisza Vadásztársaság#nyestkutya#Szibéria

A Nimród vadászújság Facebook-bejegyzése szerint a Bács-Kiskun vármegyei Tiszaalpári Tisza Vadásztársaság területén, augusztus 30-án a hivatásos vadász hozta terítékre a képen látható nyestkutyát az esti dúvadvadászat közben.

Bama.hu

A területen nem volt ismert a vad, ez a térségben az első terítékre hozott példány. Este tíz óra körül váratlanul pillantotta meg a nem megszokott mozgású vadat, majd hosszabb megfigyelés után beazonosította és elejtette. A 7 kilós nyestkutya hossza farok nélkül 62 cm, farokkal 74 cm, a marmagassága 33 cm. A nyestkutya egyetemi tudományos vizsgálata folyamatban van.

 

A nyestkutya eredeti hazája Szibéria, Mandzsúria és Japán tundrái és erdői. Több évtizede terjed nyugat felé, már megjelent Európában is. Jelentős állománya él a Duna-deltában. Magyarországon 1961-ben ejtették el az első példányt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Azóta is szórványosan előfordul, egész évben vadászható vadfaj.

 

