Majdnem 170 kilónyi

2 órája

Elképesztően különleges halak kerültek Szekcsőnél a Dunába

halfaj, HEBMESZ, kecsege

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (HEBMESZ) a napokban ismét kecsegét telepített a Duna folyó Dunaszekcsői szakaszán, összesen 169 kilogramm mennyiségben - közölte a szervezet a honlapján.

Bama.hu
Elképesztően különleges halak kerültek Szekcsőnél a Dunába

A kép illusztráció

Forrás: MW

Fotó: Ladóczki Balázs

Így - folytatták - a korábbi telepítésekkel együtt ebben az éveben 390 kilogramm került ki a Duna folyó baranyai szakaszára. A kecsege jelenleg nem fogható státuszú őshonos halfaj, az állománynövelő telepítése a foghatóvá tétele érdekében igen fontos lépés. Kérjük a horgászokat, hogy az esetlegesen kifogott példányokat kíméletesen engedjék vissza a folyóba - hívta fel a figyelmet a HEBMESZ.

 

