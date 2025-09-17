Majdnem 170 kilónyi
Elképesztően különleges halak kerültek Szekcsőnél a Dunába
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (HEBMESZ) a napokban ismét kecsegét telepített a Duna folyó Dunaszekcsői szakaszán, összesen 169 kilogramm mennyiségben - közölte a szervezet a honlapján.
Így - folytatták - a korábbi telepítésekkel együtt ebben az éveben 390 kilogramm került ki a Duna folyó baranyai szakaszára. A kecsege jelenleg nem fogható státuszú őshonos halfaj, az állománynövelő telepítése a foghatóvá tétele érdekében igen fontos lépés. Kérjük a horgászokat, hogy az esetlegesen kifogott példányokat kíméletesen engedjék vissza a folyóba - hívta fel a figyelmet a HEBMESZ.
