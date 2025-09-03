Elkezdődött az iskola, leállt a ChatGPT

Ma reggel több ezren csalódottan vették tudomásul, hogy megnémult a ChatGPT. A mesterséges intelligencia szeptember 3-án reggel, nem sokkal 8 óra után mondta be az unalmast.

Leállt a ChatGPT

A problémát észlelte az OpenAI hivatalos weboldala is, egyelőre nem tudják az okát annak, hogy miért nem válaszol a szuperagy az embereknek. A diákoknak talán még épp jókor jött a leállás, ugyanis ritka, hogy már az első héten dolgozatot írassanak, de a délutáni házi feladatnál lehetnek problémák.

Ez bizony bemondta az unalmast.

Lapunk is felkereste a mesterséges intelligenciát a leállással kapcsolatban, de egyelőre nem reagált nekünk sem...