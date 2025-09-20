Elő a napszemüveggel: késő nyárias meleg érkezik a hétvégére

Baranya vármegyében a hétvégén kellemes, késő nyárias, napsütéses, időnként fátyolfelhős idő lesz. A déli irányúra forduló légmozgás szombaton még gyenge vagy mérsékelt erősségűnek, vasárnap már sokfelé élénkebbnek ígérkezik.

A legvalószínűbb folytatás: hétfőn késő nyárias napsütéses, az évszakos átlagnál jóval melegebb idő valószínű déli irányú légmozgással. Kedden a nap első felében még a nyugodt, frontmentes, napsütéses idő várható, délután érkezik a hidegfront.