Időjárás
1 órája
Elő a napszemüveggel: késő nyárias meleg érkezik a hétvégére
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: galsand
Baranya vármegyében a hétvégén kellemes, késő nyárias, napsütéses, időnként fátyolfelhős idő lesz. A déli irányúra forduló légmozgás szombaton még gyenge vagy mérsékelt erősségűnek, vasárnap már sokfelé élénkebbnek ígérkezik.
A legvalószínűbb folytatás: hétfőn késő nyárias napsütéses, az évszakos átlagnál jóval melegebb idő valószínű déli irányú légmozgással. Kedden a nap első felében még a nyugodt, frontmentes, napsütéses idő várható, délután érkezik a hidegfront.
