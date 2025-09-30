Ennyi volt? Bezárt a pécsiek egyik kedvenc boltja az Árkádban

A pécsi Árkád egyik ismert üzlete, a Sloggi fehérneműbolt sorsa bizonytalanná vált. Olvasónk jelezte: teljesen kiürítették a helyiséget, jelenleg pedig le van takarva az üzlet bejárata. Semmilyen tájékoztató nem látható a falon, így nem tudni, hogy ideiglenes zárásról – például egy felújításról – van-e szó, vagy végleg megszűnik a bolt.

Semmi értesítés – átalakítás vagy bezárás történik itt? Forrás: Olvasói fotó

Érdekesség, hogy a Sloggi hivatalos weboldalán az üzlet még szerepel, ám nyitvatartási idő nélkül, míg az Árkád honlapja továbbra is jelzi a megszokott órarendet. A helyzet így teljes bizonytalanságban tartja a vásárlókat, akik eddig rendszeresen keresték a népszerű márkát.