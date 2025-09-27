Ennyi volt, bezárt Pécs legendás étterme? De akkor miért kígyózott az utcán a sor tegnap?

Több olvasónk is megkeresett minket azzal, hogy félreérthető információk jelentek meg az Otthon étterem kapcsán az interneten, és már a közösségi oldaluk sem elérhető. Úgy tudjuk azonban, hogy a nemrégiben átépített pécsi vendéglátóhely nem zárt be, csak kibővült streetfood szolgáltatásokkal, valamint egy új nevet is felvett. A menü és egyéb szolgáltatásaik továbbra is elérhetőek a megszokott helyszínen.

Mindezt alátámasztja a közösségi oldalon olvasható tegnapi bejegyzés is: „Megnyitottunk!!! 🙌 A Jimmy’s Kebab mostantól itt van a városban, és már az első vendégek óriási mosollyal jöttek ki tőlünk. És most jön a lényeg, hisz tudjátok!! 👉 Ma az első 300 ember, aki beugrik hozzánk és megmutatja, hogy követi a Facebook + Insta oldalunkat,

🎁 ajándékba kap egy klasszik kebabot vagy dürümöt! 🌯🔥 📍 Helyszín: a régi Otthon Étterem helyén, Ferencesek utcája 41.

Az elmúlt hónapokban többször is írtunk bezáró pécsi éttermek és üzletek kapcsán, alig pár hete egy forgalmas Spar üzlet húzta le a rolót a Gosztonyi Gyula utcában.