Érdemes előre felkészülni, vízhiány várható Baranyában!

Az önkormányzat tájékoztatása alapján a vízszolgáltatás kimaradása a Siklós-Máriagyűd városrészt, a Siklós Szőlőhegyet, a Csukma dűlőt, a Macskalyukat és a Kövesföld dűlőt érinti. A szolgáltató a lakosság megértését kéri a kellemetlenségek miatt.

További információ a hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV-infovonal 06-80-240-240-es telefonszámának 1-es menüpontján.