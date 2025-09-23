szeptember 23., kedd

Érdemes előre felkészülni, vízhiány várható Baranyában!

Tóth Viktória
Érdemes előre felkészülni, vízhiány várható Baranyában!

Illusztráció

Az önkormányzat tájékoztatása alapján a vízszolgáltatás kimaradása a Siklós-Máriagyűd városrészt, a Siklós Szőlőhegyet, a Csukma dűlőt, a Macskalyukat és a Kövesföld dűlőt érinti. A szolgáltató a lakosság megértését kéri a kellemetlenségek miatt. 

További információ a hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV-infovonal 06-80-240-240-es telefonszámának 1-es menüpontján.

 

