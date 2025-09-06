Érdemes megnézni, a Pécsen élő valamennyi nemzetiség képviselteti magát

A Pécsett élő nemzetiségek hagyományaikkal, kultúrájukkal elválaszthatatlan részei városunknak. Pécs Megyei Jogú Város Nemzetiségi Tanácsa, a nemzetiségeket képviselő Pécsi Nemzetiségi Önkormányzatok és a Pécsi Kulturális Központ a hagyományhoz híven, idén ismét megrendezik szeptember első szombatján a Nemzetiségi Hagyományőrző Fesztivált Pécsett a Széchenyi téren.

A különleges gasztronómiai élményekre vágyók kóstolhatnak a pécsi nemzetiségek hagyományos, kultikus ételeiből az esemény ideje alatt a nemzetiségek sátrainál. Természetesen a nemzetiségek hagyományai és kultúrájuk iránt érdeklődők sem maradnak élmény nélkül. Idén is kapnak lehetőséget kézműves termékeik felvonultatásához, a színpadon pedig ezzel párhuzamosan a nemzetiségek táncait és zenéjét bemutató kulturális kavalkádot vonultatnak fel.

Programhelyszín: Pécs, Széchelyi tér, a programok 14-től 22 óráig tartanak.