szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

24°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Színes kavalkád

13 perce

Érdemes megnézni, a Pécsen élő valamennyi nemzetiség képviselteti magát

Címkék#Pécsi Kulturális Központ#zene#élmény#tánc#étel#kultúra#esemény#megyeszékhely#színpad

Az V. Nemzetiségi Hagyományőrző Fesztivál színesíti a hétvégén a megyeszékhely programjait.

Kaszás Endre
Érdemes megnézni, a Pécsen élő valamennyi nemzetiség képviselteti magát

A Pécsett élő nemzetiségek hagyományaikkal, kultúrájukkal elválaszthatatlan részei városunknak. Pécs Megyei Jogú Város Nemzetiségi Tanácsa, a nemzetiségeket képviselő Pécsi Nemzetiségi Önkormányzatok és a Pécsi Kulturális Központ a hagyományhoz híven, idén ismét megrendezik szeptember első szombatján a Nemzetiségi Hagyományőrző Fesztivált Pécsett a Széchenyi téren. 

A különleges gasztronómiai élményekre vágyók kóstolhatnak a pécsi nemzetiségek hagyományos, kultikus ételeiből az esemény ideje alatt a nemzetiségek sátrainál. Természetesen a nemzetiségek hagyományai és kultúrájuk iránt érdeklődők sem maradnak élmény nélkül. Idén is kapnak lehetőséget kézműves termékeik felvonultatásához, a színpadon pedig ezzel párhuzamosan a nemzetiségek táncait és zenéjét bemutató kulturális kavalkádot vonultatnak fel. 

Programhelyszín: Pécs, Széchelyi tér, a programok 14-től 22 óráig tartanak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu