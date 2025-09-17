szeptember 17., szerda

Emlékeztek

1 órája

Amikor a buszjegy két forint volt, oroszból meg buktattak – 60 éves érettségi találkozó Pécsen

Címkék#emlék#érettségi#buszjegy

Hatvan év telt el azóta, hogy a Nagy Lajos Gimnázium egyik osztálya letette az érettségi vizsgát. Az évfordulóra szervezett érettségi találkozón nemcsak a közös múlt, hanem az egykori politechnikai oktatás emlékei is középpontba kerültek.

Jusztin Levente

Ritka pillanat, amikor egy osztály tagjai hat évtizeddel a ballagás után ismét összegyűlnek, hogy felidézzék fiatalságuk közös történeteit. A Nagy Lajos Gimnázium egykori tanulói nemrégiben éppen ezt tették: érettségi találkozójukon Várnai Pál osztálytársuk nyitóbeszédében és személyes visszaemlékezéseiben elevenedett meg az 1960-as évek Pécse és a diákélet mindennapjai.

60 éves érettségi találkozó
60 éves érettségi találkozót tartottak a Nagy Lajos Gimnázium egykor tanulói – összehasonlították az akkori és a mostani diákéletet
Fotó: Kovács Liliána

Más volt a világ – a diákok számára is

A hatvanas évek elején a gimnazisták hétköznapjai egészen másként teltek, mint manapság. Az osztályban kollégisták, bejárók és pécsi diákok tanultak együtt, szoros közösséget formálva. A közlekedés korántsem volt egyszerű: biciklivel vagy ritka buszjáratokkal lehetett eljutni az iskolába. 

A buszjegy ára két forint volt, miközben apám fizetése háromezer forint körül mozgott. Drágának számított

 – emlékezett vissza Várnai Pál.

A korszak egyik különlegességét a politechnikai oktatás bevezetése jelentette, ami a diákok életét alaposan megváltoztatta. A megszokott ötórás tanítási napok hatórássá váltak, és az osztály egy napot a Pécsi Hőerőműben töltött. Ott szembesültek a széntüzelés okozta légszennyezéssel: a környéken pernye ült meg a fákon, a levegőt szállópor és széngáz terhelte. „A művezetők tartottak tőlünk, hogy baleset ér minket, a szakmunkások azonban szívesen fogadtak” – idézte fel. A fiatalok így első kézből ismerhették meg a műszaki világot, sőt, többen közülük később gépészmérnökök lettek.

Az iskolában a fegyelem szigorúnak bizonyult, de a tanárok lelkiismeretesen végezték munkájukat. 

Aki nem tudott felzárkózni az orosz nyelvből, könnyen az iskola kapuján kívül találhatta magát – gyakran a bányában kötöttek ki azok, akiket eltanácsoltak. A tanárok tekintélye azonban megkérdőjelezhetetlen volt, fegyelmi problémák ritkán fordultak elő.

Az érettségi találkozó a nosztalgiáról szólt

Az érettségi időszaka is más hangulatban telt, mint ma. 

  • Már a negyedik év elején nyilvánossá tették a tételeket, így hosszabb felkészülési idő állt rendelkezésre. 
  • A vizsga napján sötét öltönyben és matrózblúzban jelentek meg a diákok, a szigorúság mögött pedig ott húzódott a tanárok emberi oldala is. Egyikük például szendvicsekkel támogatta a vizsgázókat, hogy jobban bírják a megpróbáltatásokat.

A mostani találkozón nemcsak a régi történetek kerültek elő, hanem a közös veszteségek is. Várnai Pál beszédében gyertyagyújtással emlékeztek azokra az osztálytársakra, akik már nem lehettek jelen. „Újra együtt vagyunk, mi régiek. Visszaemlékezhetünk az iskolai évekre, az ifjúságunkra” – zárta szavait.

A 60 éves érettségi találkozó így nemcsak a nosztalgiáról szólt, hanem arról is, hogyan formált egy közösséget a történelem, a város és egy oktatási intézmény. Az emlékekben megmaradt szigor, a közös nevetések és a politechnikai gyakorlatok tapasztalatai mind hozzájárultak ahhoz, hogy egy maroknyi osztály ma is összetartson – hatvan év múltán is.

 

