Jótékonyság

6 órája

Értékes adománnyal kedveskedett a Támasz Alapítványnak a Gandhi Gimnázium

A hajléktalanok gondozását végző pécsi Támasz Alapítvány közlése szerint a Gandhi Gimnázium újabb értékes adománnyal kedveskedett a Nappali Centrum ellátottjainak.

Könyveket hoztak nekünk, amik segítségével a rászorulók kicsit kiszakadhatnak a szürke hétköznapokból, és olvasás közben megnyugvást találhatnak. Hálás szívvel köszönjük nekik, hogy újra ránk gondoltak

 - írta a közösségi oldalán a pécsi alapítvány.

 

