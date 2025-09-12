Jótékonyság
6 órája
Értékes adománnyal kedveskedett a Támasz Alapítványnak a Gandhi Gimnázium
A hajléktalanok gondozását végző pécsi Támasz Alapítvány közlése szerint a Gandhi Gimnázium újabb értékes adománnyal kedveskedett a Nappali Centrum ellátottjainak.
Könyveket hoztak nekünk, amik segítségével a rászorulók kicsit kiszakadhatnak a szürke hétköznapokból, és olvasás közben megnyugvást találhatnak. Hálás szívvel köszönjük nekik, hogy újra ránk gondoltak
- írta a közösségi oldalán a pécsi alapítvány.
